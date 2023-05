"JEVREM ČESTO NAVRAĆA U STAN!" Danijeline komšije sa Dorćola RAZVEZALE JEZIK: Evo šta je Dimitrovska radila sa mlađim dečkom!

Jutro nakon što se vest o vezi Danijele Dimitrovske i Jevrema Kosnića pojavila u medijima, naša ekipa posetila je Dorćol, gde smo porazgovarali s komšijama iz ulice u kojoj Dimitrovska živi s detetom koje je dobila tokom braka sa Ognjenom Amidžićem.

Posetili smo kafić, koji se nalazi tik uz ulaz njene zgrade.

- Više puta smo videli Danijelu s tim momkom, ali su uvek bili u većem društvu. Nismo znali da joj je to dečko do juče, kad smo videli to u medijima. Nisu razmenjivali nežnosti (smeh). Makar javno. Lepo što je pronašla sreću - rekla nam je jedna od zaposlenih u kafiću.

Ubrzo smo sreli i jednu komšinicu koja nam je rekla da su njih dvoje šetali krajem s prijateljima.

- Najčešće je vidim s detetom, a jednom sam je videla i sa ovim momkom i društvom. Taj mladić joj često navraća u stan. Mi živimo u istoj zgradi.

