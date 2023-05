ZA NAS SU SE RODILE, MI SMO IM BILI SUĐENI: Sergej Ćetković otvoreno o ćerkama i porodici, ovako im je saopštio da su usvojene!

Sergej Ćetković nikada nije krio da je sa suprugom Kristinom nakon borbe za potomstvo usvojio dve devojčice, koje paru predstavljaju centar sveta, a ovom prilikom otkrio je kako je Loli i Mili saopštio da su usvojene.

foto: Ana Paunković

Sergej i njegova supruga Kristina već 12 godina žive u braku punom ljubavi. Kako nisu uspeli da postanu biološki roditelji, supružnici su se odlučili na usvajanje, što danas smatraju najlepšom odlukom u životu.

Par od prvog dana svojim ćerkama poklanja neizmernu pažnju i ljubav, ali uprkos tome, nikada se nisu dvoumili da li im treba reći istinu, tj da oni nisu njihovi biološki roditelji.

foto: Ana Paunković

- Problem i barijera kod svih ljudi je strah – šta će biti kad deca saznaju da su usvojena. Moje ćerke znaju da su usvojene - rekao je otvoreno Sergej jednom prilikom, a zatim otkrio kako im je to saopštio:

- Pričao sam im od prvog dana kako postoji neka škola za decu gde smo mi došli, a one su rekle: "Pa, gde ste vi do sada" - rekao je on i dodao:

- Kad smo dobili Milu, rekli smo joj: „Mi smo sa sekom došli u tu školu, tražili te, a ti si digla ruku i rekla: "Evo me!“.

Moraš pronaći način na koji ćeš najslikovitije preneti, najbliže kroz neku bajku. Ljudi od te priče uvek prave bauka, čekaju do 18. godine i slično, a ne treba tako - iskreno je rekao Sergej.

Ćetkovići imaju jasan stav i po pitanju biološkog porekla njihovih mezimica:

- One sve znaju i ako budu želele da upoznaju svoje biološke roditelje, uradićemo sve što je u našoj moći da se to desi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga jer im niko ne može biti više majka i otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili - rekao je Sergej svojevremeno za "Blic" i dodao:

foto: Dragan Kadić

- Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome.

