OVAKO JE PRVI MUŽ ZORICE MARKOVIĆ! Bio je ugostitelj, uhvatila ga u prevari, LJUBAVNICU bacila sa splava u reku pa skinula BURMU!

Zorica Marković na početku svoje karijere udala se za ugostitelja Bracu Zatezala sa kojim je par godina i bila u braku.

Ovaj detalj o njoj malo ko je znao, dok ona nije objavila fotografije sa svog prvog venčanja na društvenim mrežama.

Na svom venčanju Zorica je imala crvenu kosu i zatvorenu venčanicu. Ona i mladoženja nisu skidali osmeh sa lica, ali njihov brak nije potrajao. Međutim, nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.

Pevačica je izgradila muzičku karijeru, a on se oprobao kao ugostitelj i pokazao da mu i taj posao ide od ruke, s obzirom na to da je radio i kao menadžer svojevremeno.

Inače, Zorica je jednom prilikom otkrila da ju je on prevario.

- Prvi muž me je prevario samo jednom i nikad više, a drugi više puta, a ja sam jednu prevaru otkrila i tu je bio kraj. Bila je promocija "Mirno spavaj, nano", puca sve. Ja tad dijamantsku ploču izdavala. Ne mogu da kažem da ga ne volim, ali ne mogu da mu oprostim. Tada su sedeli po nekim kafanama i to je bilo skupljanje. Završila se promocija, cveće, pokloni, odlazim kući, a đavo mi ne da mira - prisećala se Zorica.

- Nemir mi neki, gledam ja i rešim se da odem da vidim što ga nema. Upalim auto i dolazim, a on sa nekom plavušom, pijan ko letva, filmski se ljube. I ja priđem i njega po ramenu, pitam ga šta radi to i kažem mu da treba kući, jer ima dete. A ona meni kaže: 'pa šta ima veze, nek spava dete!' Da mi ti spomeneš dete, k*rvetino, i lepo je uhvatim pa preko ogradice od splava u reku. Skoči neko od bezbeđenja i izvdiše je, inače bih ja otišla na doživotnu. Tad sam bacila burmu... On je posle živeo sa njom, imali su i dete, da bi ga ona ostavila posle. Dođe đavo po svoje - pričala je za medije.

kurir.rs/alo/blic

