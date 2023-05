NUĆI I VOJAŽ NE GOVORE ISTINU! Promovišu nasilje, a tvrde da su zloupotrebljeni: Ovo su dokazi da OBOJICA LAŽU

Kao što je Kurir pisao u utorak, Igor Panić Nući i Mihajlo Veruović Vojaž šokirali su veliki deo javnosti opasnim postupcima na mrežama, i to manje od mesec dana od dva jeziva masakra koja su Srbiju zavila u crno, tako što su objavili snimke na kojima simuliraju upotrebu vatrenog oružja!

I umesto da javno upute izvinjenje porodicama nastradalih i svim građanima naše zemlje, Nući i Vojaž su na promociji novog albuma repera Devita, kojoj su oboje prisustvovali, pokušali da se "operu" pred okupljenim medijima.

Panić je tom prilikom istakao da su printskrinovi snimaka koji su pratili naš tekst stari i zloupotrebljeni, dok Veruović i dalje u njihovim postupcima ne vidi ništa loše. - To su sve stari snimci koji su zloupotrebljeni u ovom kontekstu. Totalno ružna tema i jako neukusna - istakao je Nući pre nego što je besno napustio intervju, dok je njegov kolega pokušao da ga opravda, ali prilično neargumentovano:

- Mislim da je to sada već prepumpavanje, medijima je potrebno da što više pričaju o tome. Crna hronika je aktuelna, to se sada gura, i mislim da je to loše. To što mi radimo je neka rep kultura, to što smo radili, radili smo 2019. godine, mnogo pre ovoga, kao i generacije pre nas, i Tupak i Didi. To je jednostavno takva neka kultura. Niti je to bilo kakvo povezivanje s tim stvarima, ružna je tema - istakao je Vojaž.

Međutim, obojica su zaboravila da ako laže koza, ne laže rog i da na društvenim mrežama i dalje postoji dokaz ko laže, a ko govori istinu. Kao što i sami možete da vidite na fotografijama, snimak na kom Nući rukama simulira pucanje objavljen je 16. maja 2023. na Devitovom zvaničnom Tiktok profilu, kao najava njihovog dueta "Dejtona", koji se na Jutjubu pojavio nedelju dana kasnije - 23. maja.

- Kad moja braća trubu čuju, ale, ale, celom klubu šalju turu, sa svakim sam na prst u bulju, za svakog ću da ubijem - glase prostački stihovi ove numere, koja, dakle, nije "stari i zloupotrebljeni snimak", kako tvrdi Nući, već je nastao posle dve tragedije koje su zgrozile ceo region.

Isti slučaj je i sa Vojaževim snimkom koji je objavio na svom Instagram storiju 10. maja, što se takođe može videti na fotografiji kao dokaz.

Podsetimo, mi smo povodom ovih snimaka tada kontaktirali s psihoterapeutkinjom Marijom Milenković, koja je istakla da njihov postupak predstavlja ismevanje žrtava tragedija.

- Njihovi postupci u ovom trenutku svakako nisu poželjni, bez obzira na to da li se oni na taj način samo šale ili su ozbiljni, ili to metaforično pokazuju mladima. Svakako da nije primereno da neko pokazuje i aludira na to kako puca i da to na bilo koji način parafrazira, posebno sada. Ti njihovi snimci mogu da deluju na njihove pratioce, te da zbog njih mogu ponovo da retraumatiziraju decu koja su prošla kroz traumu, kao i da daju ideju nekoj deci da je to relativizacija tragedija koje su se desile. Sada, dok su svi izuzetno osetljivi na ovu temu i kada ne postoji ni dovoljna vremenska distanca, to jeste provokacija i na neki način ismevanje onoga što su ljudi doživeli - poručila nam je Milenkovićeva.

I na kraju, još jednom možemo ponoviti Nućiju, Vojažu i svim ostalim izvođačima koji su uzori mladima ono što smo napisali i u inicijalnom tekstu: Prestanite da današnju decu pozivate na nasilje, upotrebu oružja i opijata!

