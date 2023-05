SVEMIRSKA LJUBAV IPAK NIJE POBEDILA?! Moka raskinuo sa 27 godina mlađom Tamarom, a ovo je razlog prekida!

Moka Slavnić nedavno je priznao ljubav i ozvaničio vezu sa operskom divom Tamarom Nikezić i otkrio da je ona ljubav njegovog života.

Ljubavni par bio je gotovo nerazdvojan, ali bez obzira na svu emociju, veza je pukla kako saznaju domaći mediji.

- Moka i Tamara su raskinuli, ali su ostali u dobrim odnosima. Jednostavno, najviše je uticalo to što se nisu slagali. Međutim, ostali su sjajni prijatelji, što im je oboma bilo bitno - priča dobro obavešten izvor i dodaje:

- Moka je tužan i snužden zbog svega što se dogodilo, ali se trudi da razume da je ovo najbolja odluka koju su oboje mogli da donesu. I dalje su tu jedno za drugo, šta god im zatreba. Slavnić se potajno nada pomirenju, ali po svemu sudeći, od toga nema ništa - zaključuje izvor.

Podsetimo, nakon što je javno priznao da je u vezi, Moka je istakao da se oseća kao u raju.

U 74. godini sam u raju. Ne želim više da pravim greške, našao sam nešto i pitam se kako je ona to mene našla. Ona je jedna viđena i poznata dama. Ona sve što meni radi, ona mi kaže "zar ti to nisu radile i druge?", ja joj kažem da su me i druge volele, ali neko koli snažnije, drugačije i koloritnije. Njoj prija što brine o meni, ja to cenim. Razume me. Ona je solista Narodne opere u pozorištu, gde meni da dopadne takva diva. Jedna od stvari koja me je kupila kod nje je ta što je ona odmah skočila da se uplati Zvezdanovoj majci boravak u domu. Ona je godinu dana starija od Zvezdana. Malo mi je krivo što između nas nije razlika 30 godina - poručio je Moka pre dva meseca.

