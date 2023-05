VISILA S VRHA ZETRE NA SAJLI, DRŽALA BUKVICE NA AERODROMU Voditelj otkrio kakva je Lepa Brena u stvari, jednu stvar NIKO NIJE ZNAO

Voditelj Siniša Medić je neko ko je dosta proputovao sa Lepom Brenom i radio s njom koncerte širom sveta.

"Putova sam dosta sa Brenom, ali sećam se našeg intervjua. Snimao se Novogodisnji grand, ona je sedela i odmarala između snimanja, a ja sam samo par dana pre toga postao deo Granda, prišao sam i rekao: Breno, da li moženo... nisam završio rečenicu, rekla mi je neću. Ja sam se povukao, a njena saradnica joj je objasnila da sam nov u njihovom timu. Ona je posle play backa dosla do mene i reka "Pa gde si ti ajde da radimo i daj mi tvoj broj telefona”, ispričao je Medić, koji je od tog priloga neprestano uz Brenu, kako mu je rekla jer ima "oko za lepo", prisećajući se dogodovština s njom.

Sarajevo

Jedna od upečatljivijih koncerata je onaj u Sarajevu, gde se Brena spustila sa vrha Zetre na binu, ali proba nije prošla baš bez problema.

- Koliki je profesionakac video sam na generalnoj probi gde se spustala sa vrha Zetre na binu. Da se popne, da joj zakače sajle i sve pripreme traju pola sata. Prvo probno spuštanje, krenuli su je a suknja koja je imala nekoliko metara kada se bacila u vazduh povuka je i u vazduhu jedna sajla je popustila i nakrivila se. Spustili su je, ona je sela i ćutala uplašena. Posle 15 minuta rekla je Idemo opet da probamo - ispričao je Siniša, a Brena je sledećeg dana napravila spektakl za publiku.

Posle su uradili emisiju šetajući Baščaršijom.

- To je neviđeno, ljudi su prilazili, davali joj poklone, vrištali od sreće, a mi smo bili koncentrisani na rad, a kada smo završili, okrenuli smo se i videli blizu 200 ljudi koji su išli za nama. Trebalo je proći kroz masu, ali ona je bez obezbeđenja sa osmehom prošla kroz te ljude kako bi došla do kola.

London

Nije sve uvek išlo lagano, pa je tako putovanje do Engleske krenulo veoma neprijatno, a Brena je pokazala da i te kako zna da digne ton kad nešto ne ide kako treba.

- Dečko iz tima zadužen za tehniku nije odradio sve papirološki i Brenu nije zanimalo što to nije on uradio, samo mi je rekla: To je tvoj tim, ti odgovaraš za sve”. Na aerodromu mji je održala bukvicu i nije mi baš bilo prijatno - prisetio se Medić.

- U Londonu sam želeo da snimimo priče na mestima gde je snima film "Hajde da se volimo". Bio je dogovor da snimamo ujutru, ali se ona nije osećala najbolje. Posle pet minuta stigla mi je poruka da ipak krećemo za pola sata. Sišla je u hol hotela sređena, nasmejana i odradili smo sjajan posao i ni u jednom trenutku nije pokazala da joj nije dobro.

Kako je otkrio, nije bilo gradonačelnika u regionu gde je Brena pevala da nisu organizovali ručkove dobrodošlice

Zagreb

U Zagrebu je napunila dve arene, a posle jednog ručka snimali su emisiju po gradu, gde joj je jedna žena zagrlila i jecajući joj se zahvalila za sve njene pesme.

- Breno, hvala ti za sve, uz tvoje pesme sam ozdravula. Ta količina emocija koje ona dobija od naroda je neopisiva. Posle ručka i snimanja skoro ceo dan usledila je generalna proba. Mnogi pevači brzo završe probne koncerte, ali ona ga je radila tri sata i kada je završila rekla je: "Sutra ćemo ga ponoviti opet na dan koncerta. Na dan koncerta, kada su pripreme, voli mir i ne podnosi frku. Udalji sve ljude oko sebe, samo one koji je sređuju su oko nje, gde vlada mir i harmonija - otkrio je Medić.

- Ono što će ostati u pamćenju je snimanje novogidišnje emisije u njenoj kući, gde je okupila super ekipu - Nataša Bekvalac, Rada Manojlović, Ana Bekuta i ona. Nataša Bekvalac je bila uzbuđena jer ide kod Brene kući i ona je to primetila i opustila je rečima: "Dobro došla, ajde kakva trema, idemo da se zezamo" i tako je i bilo.

"Ma bilo je tu svega kao u filmu "Hajde da se volimo" , ljudi je obožavaju, konobari i kuvari dolaze do njenog stola da se slikaju, ljudi joj daju med i razne poklone na ulici, jedino nije bilo krave za poklon - rekao je Medić.

Od nje naučio šta je profesionalizam Voditelj je otkrio i da je o Lepe Brene mnogo što šta naučio, ali najviše kako se odnosi prema poslu. "Bugarskoj je radila Arenu i da uoči koncerta imali smo večeru dobrodošlice. Meni je zazvonio telefon i javili su mi da mi je otac na samrti. Mislio sam da ću se raspasti, ali ćutao sam i sve sam odradio i tek sam joj to rekao kada je sve prošlo jer ona me je negde i naučila da moramo biti profi u poslu sta god da se desava privatno jer publika to ne treba da vidi

