ANA NIKOLIĆ PLANIRA DA SE POVUČE SA JAVNE SCENE?! Otkrila svoju dilemu i izjavila: Više ne želim da budem pevačica!

Ana Nikolić pojavila se na jednom prestoničkom događaju, a prisutne je začudila kada je rekla da će da odustane od pevanja.

- Ja sam Tarina sluškinja i dadilja, kao i pevačica. Eto, od nečeg ću da dignem ruke, na primer, od pevanja. Više ne želim da budem pevačica - rekla je zagonetno Nikolićeva, koja je zakazala veliki koncert ove godine u Beogradu u Štark areni.

Podsećanja radi, Ana je nedavno govorila o razvodu

- Kada sam Rastu ostavila i kada sam podnela papire za razvod, tada sam ga najviše volela. Kad sam išla po CZ-u, ne znaju kako da me zavedu... Idem sa onim velom za sahrane... Pitaju me "Gde ti je venac?" ja kažem "Kod čuvara". Rasta je odličan tata našoj ćerki i to sam znala i osećala od samog starta. Tara je jako vezana za njega - rekla je Ana svojevremeno.

