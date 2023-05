DUŠICA JAKOVLJEVIĆ U SUZAMA: Voditeljka progovorila o majčinstvu, pa otkrila i kako joj deca pomažu u TEŠKIM životnim situacjama!

Dušica Jakovljević prošle noći našla se na reviji kreatora Bate Spasojevića, a pored sebe je imala pojačanja. Dušičina ćerka Anđela našla se rame uz rame sa mamom i ponosno pokazala koliko je lepa.

Tom prilikom novinari su popričali sa Dušicom, te su je upitali da li će Anđela krenuti njenim stopama:

- Nju zanimaju druge stvari - rekla je Dušica, pa se njena ćerka nadovezala:

- Mene ne zanimaju mamini putevi, ja bih pre da budem plastični hirurg - dodala je Dušičina ćerka, Anđela.

Potom je voditeljka Zadruge priznala i da zna da se posvađa sa decom, ali da svaki problem i nesuglasicu reše razgovorom, kao i da joj nije teško da kaže "Izvini", kada smatra da je preterala.

- Imamo mi svađe, ja sam eksplozivna osoba, ja zameram neke sitnice, Ognjenu dam, zašto su sudovi u kuhinji, što mi je jednom i Anđela rekla, kada sam se malo više iznervirala, pa mi je rekla: "Ne znaš kakve probleme drugi roditelji imaju, ako ti je otvoren plakar najveći problem, ti ih nemaš". Sve nesuglasice rešavamo razgovorom, o svemu, pre neki dan sam joj se izvinila za jednu moju reakciju - objasnila je Dušica za Republiku.

Za kraj razgovora Dušica je kroz suze priznala šta su je ćerka i sin naučili za sve ove godine:

- Uh, nisam još uvek naučila da izbrojim do deset, Anđela me stalno tera da usporim i izborim do deset. Sad ćeš da me rasplačeš, ali sam naučila da za sreću je potrebno to da uvek kada dođem tu, oni su tu, da uvek imam koga da pozovem, ako budem rekla još nešto, rasplakaću se sigurno - istakla je Dušica.

