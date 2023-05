SPORTISTI SU NJENA SLABOST! Sve ljubavi Zorane Jovanović, od poznatih fudbalera do bogatih biznismena!

Blogerka Zorana Jovanović Zorannah izgleda da ne može da odoli sportistima.

Prema pisanju domaćih medija, Zorana je ponovo u srećnoj vezi, i to sa američkim fudbalerom Elojem Rumom. Međutim, Zorana je pre njega takođe bila slaba na sportiste, a ovo su sve njene bivše ljubavi.

foto: Printscreen/Instagram

Pisalo se da je Zorana bila u vezi sa reprezentativcem Severne Makedonije Bobanom Nikolovim.

Pre veze sa njim, ona se zabavljala sa bosanskim fudbalerom Danijelom Milićevićem, a kako se pisalo, blogerki je taj raskid teško pao.

Zatim su je povezivali teniserom Damirom Džumhurom koji je takođe poznat po tome što voli da bude u društvu poznatih dama.

Povezivali su je i sa Mateom Šarićem, sinom hrvatskog biznismena Marijana Šarića, a pisalo se da joj je on kupio skupoceni sat, što je ona negirala:

foto: Nemanja Nikolić

- Od Matea jedino što sam dobila su bili nesanica i naočare za sunce za rođendan. Roleks koji nosim sam kupila samoj sebi za trideseti rođendan, godinu dana nakon što gospodin i ja nismo više bili zajedno - izjavila je svojevremeno Zorana.

Šuškalo se da je bila i sa Enesom Muslimovićem, sinom Halida Muslimovića, što je ona demantovala.

- Najviše me je nerviralo što su me spajali sa sinom Halida Muslimovića, sa kojim ja ništa nisam imala. To nije bila istina - rekla je ona jednom prilikom.

foto: Printscreen/Instagram

Povezivali su je i sa fudbalerom Erminom Bičakčićem sa kojim se provodila na Mikonosu jedne godine. Zorana je tada objavila snimak iz noćnog kluba, na kome je u zagrljaju Ermina, koga u jednom trenutku ljubi u obraz.

