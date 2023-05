"OTKRILA SAM APARAT KOJI MI JE POMOGAO ZA OBIM I ZATEZANJE JER NISAM OSOBA KOJA VOLI DA VEŽBA!" Suzana Mančić o tajni izgleda

Suzana Mančić, poznata medijska ličnost i televizijska voditeljka, već godinama je prisutna u srpskoj javnosti kao simbol hrabrosti, samopouzdanja i ženske emancipacije.

Kao jedna od najprisutnijih medijskih ličnosti na društvenim mrežama, Suzana ima svoj tretman nege lica i tela.

Ovog puta, poznata Suzana Mančić je gostovala u emisiji "Pusti brigu", kada je spomenula rituale koje čini kako bi lepo izgledala.

- Ne idem kod hirurga, to se vidi. To je mnogo nege, a to podrazumeva kvalitetne kreme i kozmetiku. Po ceo dan sam pod teškom šminkom, pa nemam vremena da odmorim lice osim noću kada spavam. Uveče stavim hranljivu kremu, serum obavezno i koliko je moguće sna - započela je Mančić, pa otkrila suštinu:

- Koristim sva dostignuća anti-ejdžinga i nege tela koje dođu u Beograd. Podmlađujem se na sve moguće načine, a da su prirodni. Od prošlog leta sam rešila da sredim figuru i otkrila sam aparat koji se zove endosfera. Išla sam kao blesava, svaki drugi dan. Skinula sam obime, zategla sam se, jer nisam osoba koja će da vežba.

