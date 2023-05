SIN JE VIDEO KAKO MUČE I UBIJAJU ŽENU! Tanja Savić o užasnoj traumi njenog sina: Ležala sam sa njim i pokušavala da mu objasnim!

Tanja Savić govorila je deci, njihovom odrastanju i izazovima sa kojima se susreće kao majka.

foto: ATA images

Ona je istakla da su internet i sve moderne tehnologije umnogome doprinele otuđenju, naslju i problemima sa kojima se društvo susreće.

- Žalosno je šta je internet učinio. To je najveći problem današnjice. Svi smo okupirani društvenim mrežama. Lakše je da se ne vidiš sa nekim, pustiš glasovnu poruku i misliš da je to-to. Moramo posebno u tom haosu da se posvetimo svojoj deci. Ja svakog dana razgovaram po sat vremena sa njima o tome šta im se danas dešavalo, da li ih neko zadrikuje, kako razmišljaju... To naše okupljanje ja u šali nazivam "krizni štab" - rekla je Tanja kroz osmeh u emisiji "Premijera vikend specijal".

Pevačica smatra da deca danas, u modernom dobu, nemaju kvalitetno detinjstvo baš zbog modernih tehnologija koje plasiraju deci sadržaje koji uglavnom nisu adekvatni za njih.

foto: Printscreen/Instagram

- Pre neko veče moj stariji sin nije mogao da zaspi od uznemirenja. On nema nalog na društvenoj mreži TikTok, ali je prosto algoritam njemu nametnuo neke video snimke koje je on, kao znatiželjno dete, pogledao. Konkretno došao je do video snimka mučenja i ubijanja ženske osobe, što ga je neverovatno uznemirilo. Video je bukvalno bio kao neka scena iz horor filma, sa sve vriskom... Strašno! Taj snimak je posle toga banovan i obrisan. Ja sam pokušala da mu objasnim da ne sme da gleda takve stvari, da ne lista i ne otvara stvari koje mu se nametnu, te da mora jako da pazi. On je sve to razumeo, ali eto... Mogu samo da zamislim koliko je to ljudi videlo. Ležala sam sa njim puna dva sata i pokušavala da mu objasnim i zaštitim - rekla je Tanja.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Ona se dotakla nasilja u školi i istakla da je i njeno dete pretrpelo određeni vid nasilog ponašanja od strane drugog deteta.

- Moj stariji sin mi je ispričao da ga je neki dečko opsovao. Pitala sam ga šta je on uradio povodom toga, a on je odogovorio;'' Ja sam mu vratio istom merom, opsovao sam ga jer sam muškarac''. Onda sam mu objasnila da to ne treba da čini, da onda postaje isti kao i ta osoba koja je to izgovorila, i da je samo trebalo da ignoriše i ne komentariše ništa - zaključila je Tanja.

Kurir-rs/ Pink.rs

Bonus video:

00:17 SLOBODAN ĆUSTIĆ OTKRIO DETALJE IZ KARIJERE I ODRASTANJA! Otvorio dušu u Sceniranju i ispričao mnoge neispričane priče iz života