TUŽNE SUDBINE DVOJCA S FOTOGRAFIJE On PREMINUO od smrtonosne kombinacije LEKOVA, a ona je uzimala heroin i povukla se sa scene

Dino Dvornik i Snežana Mišković Viktorija snimili su hit "Od Splita do Beograda". Na jednoj Instagram stranici pojavila se fotografija dvoje vrsnih mutičara koji su u to vreme bili prave zvezde u velikoj Jugoslaviji.

Kako piše u opisu, fotografija datira iz 1991. godine, a na njoj su Snežana Mišković Viktorija i Dino Dvornik.

Podsetimo, Dvornik je preminuo 7. septembra 2008. godine, samo 18 dana pre nego što bi proslavio svoj 44. rođendan i pola godine nakon što mu je umro otac čuveni glumac Boris Dvornik. Kako su tada pisali hrvatski medoiji, pevač je preminuo je od smrtonosne kombinacije lekova za smirenje i antidepresiva

Viktorija se 2013. godine povukla sa scene jer nije dovoljno zarađivala. Takođe, tokom 2017. godine se spekuliralo da ima problema sa zelenašima te zbog toga prodaje stan. Ona je tvrdila kako nikome ništa ne duguje i da stan prodaje jer je preveliki za nju i ćerku.

Pored toga, borila se i s narkoticima.

"Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari s kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcioniraju bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može dovesti do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada celi organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo na filmu', ispričala je svojevremeno pevačica.

