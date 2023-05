ŠAVIJA BESNA NA OSMANA KARIĆA: Izvini što sa SEPSOM nisam mogla na sud! Gospodinov sin me unakazio, maltene ubio i još se LJUTI

Nataša Šavija otkriva da je bila po drugi put hospitalizovana zbog sepse, a potom se obratila Osmanu Kariću, koji je pozivao na njeno privođenje, zbog ne dolaska na sud.

Starleta Nataša Šavija se nakon reči Osmana Karića da je Šavija već dve puta izbegla suočavanje na sudu oglasila.

Karić je istakao da bi Šaviju trebalo da privedu zbog njenog ne dolaska na suđenje, zbog čega je starleta posebno besna.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Šavija je čak dva puta završila na hospitalizaciji, za šta ističe da je Osman već znao. Ona je drugi put hitno primljena, jer joj je u organizmu krenula sepsa, zbog gnoja koji se skupljao u oku.

- Utvrđena mi je bakterija enterokokus, imala sam temperaturu, dok se iz reza od operacije nenormalno gnojilo, CRP mi je bio 300, bila sam u septičnom stanju, kad sam dosla u prave ruke, Bogu hvala i rešili su to i da komentariše kako sam ostala duže u bolnici nego što je trebalo? Ne pojavljem se u sudu? Sramota! - rekla je Šavija.

- Oglašavam se na Instagramu? Pa ne oglašavam se baš toliko kao u početku kad sam mislila da je brzo kraj svemu, ali kad vidim ovo što priča, ne mogu da se ne iznerviram, jer znam kroz šta sam prošla, kolika je težina preloma (reči doktora) i šta me još tek čeka. Uostalom slika govori više od 1.000 reči, koliko je smrskana jagodična kost da mi je ovoliko pao donji kapak. Ja bih mogla knjigu da napišem kad bih detaljno pričala kroz šta sam prošla i kakvo je stanje. Jedino sam zahvalna 'umetniku' što nije malo višlje bio udarac, jer da jeste (isto reči doktora) ostala bih bez oka 100 posto, s obzirom na silinu udarca. Tako da ipak malo sreće u svemu ovome i takođe što mu onaj pištolj, koji je posedovao zaplenjen na vreme. Dakle, gospodinov sin me unakazio, pa maltene i ubio i gospodin se ljuti, jer sam u bolnici i što se oglašavam na Instagramu (sreća, nije mi ruke polomio) pa ne dolazim na sud, jer njegov sin, Bože moj se muči tamo i ne može da živi kako je navikao, a to što se ja vučem po bolnicama, imam bolove, izdeformisano oko, prolazim kroz pakao, pa zar je važno - završava Šavija.

foto: Kurir/Privatna arhiva

Potom nam je Šavija dokumnetovala i povredu na oku u vidu fotografije, na kojoj se može jasno uočiti da joj se stanje dosta promenilo.

Naime, Osman je istakao da je Šavija već dve puta izbegla suočavanje na sudu, nakon čega je ona iznela svoj stav samo za naš portal.

