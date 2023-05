ŠTA KOMŠIJE MISLE O SLOBI RADANOVIĆU? Vila od pola miliona evra, koliko se promenio otkad je postao otac: Ovo su njihove reči!

Pevač Sloba Radanović živi pravu porodičnu bajku u mirnoj kraju u Beogradu. Ekipa Kurira je posetila Višnjičku Banju, gde u kući do pola miliona evra živi pevač sa surpugom Jelenom i sinom Damjanom.

Komšije porodice Radanović otkrile su kako izgleda njihov život van očiju javnosti.

Prvi glas je dao drugar pevača, koji je zadužen za renoviranje skupocene vile:

- Nisam njegov komšija, ali jesam prijatelj. Mogu da kažem dosta toga, recimo on je i te kako prizeman, pošten i skroman čovek u privatnom životu. Veliki je humanitarac, a najlepše od svega je što se on ne hvali za to, a lično znam koliko je pomagao. Ogroman humanitarac i divan čovek. Malo se raznežio otkad je postao otac, više je osećajan za neke stvari. Uživam da ga gledam dok mu je sin u naručju.

Potom je i poštar govorio da je uvek ljubazno dočekan, a gotovo svi iz obližnih radnji rekli su da je to jedna divna porodica koja je i te kako pristojna.

