DEČKO COBIJEVE BIVŠE BIO U VEZI SA ZADRUGARKOM! Miljana ZALUDELA VATERPOLISTU, sve pucalo između njih! Upoznala ga s roditeljima

Vaterpolista Nemanja Vica novi je izabranik blogerke Jovane Nikolić, poznatije kao Cobeliks, koja je godinama bila u vezi sa treperom i producentom Slobodanom Veljkovićem Cobijem.

foto: Instagram screenshot

Inače, Nemanja je bio u vezi sa aktuelnom učesnicom rijalitija ''Zadruga'', Miljanom Popović.

foto: Instagaram

- Istina je da su njih dvoje bili zajedno. On je tad bio baš klinac, imponovalo mu je to što je uspeo da "upeca" stariju, hvalio se svima po kraju. I Miljani se on dopao. Bili su oni neko vreme u kombinaciji, vezi, ne znam kako su oni to definisali. Znam da je sve pucalo među njima, bila je to ozbiljna strast. Ja njega dugo nisam video, čim sam kod vas video da je sad sa Cobijevom devojkom, odmah sam ga prepoznao, da je to taj Miljanin bivši - priča izvor blizak Miljani i dodaje:

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Znam da joj je čak upoznao roditelje, srdačno su se, bog zna kako pozdravili, popričali. Doduše, oni su tada bili iznenađeni što je Miljanin izbor toliko mlađi momak, ali odobrovoljili su se kada su čuli da je sportista, činio im se fin na prvi pogled.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

05:59 Glumica Miljana Milja Popović ulazi u Zadrugu