MILICA JOKIĆ U PRVOJ ŽIVOTNOJ ISPOVESTI Otkrila sve tajne porodice Dačić, evo kako je budući svekar zove privatno!

Milica Jokić kaže da sa Ivicom Dačić peva i kada su kod kuće, ali i kada ih zovu prijatelji na svoja veselja. Pevačica ističe i da je Ivica zove 'Mico', a u javnosti je predstavlja kao buduću snajku.

foto: Nemanja Nikolić

Milica Jokić kaže da od svih kolega najviše voli da ukrsti glas sa Ivicom Dačićem! Mlada pevačica je već dve godine u vezi sa sinom potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Lukom Dačićem, sa kojim uživa u ljubavi. Zgodna brineta u prvoj velikoj ispovesti otkriva detalje veze sa sinom lidera SPS-a, ali i sve tajne budućeg svekra, sa kojim se odlično slaže.

foto: Printscreen/Instagram

- Obožavam da zapevam sa Ivicom. Pevamo i kada smo kod kuće, ali češće kada nas zovu prijatelji na svoja veselja. Uglavnom nas zovu da dođemo zajedno, da bismo im pevali u duetu. To se sada od nas i očekuje. Ivica i ja imamo svoj repertoar, pa tako uvek pevamo "Miljacku", "Kad zamirišu jorgovani", "Ko na grani jabuka" i "Ponoć". Te četiri numere su nam omiljene - započinje priču pevačica, koja je rođena u Beogradu, sa jedva dve kile. Miličina majka Milka porodila se pre vremena, a zatim je napustila posao da bi se posvetila ćerki.

foto: Privatna Arhiva

- Trebalo je da se rodim u aprilu, a mama me je na svet donela u februaru. Kada sam se rodila, imala sam svega dva kilograma, a po izlasku iz porodilišta dodatno sam izgubila na kilaži, pa sam imala 1.900 grama. Mama se uplašila i odlučila je da napusti karijeru i vodi računa o meni. Nije želela da to čini dadilja, iako je moja porodica to sebi mogla da priušti, jer smo uvek imali novca.

Milica je odrasla na Bežanijskoj kosi, u porodici koja je bila harmonična. - Mama je vodila računa o tri godine mlađem bratu Milošu i meni, a otac Branko je radio. Dok nisam dobila brata, bila sam razmažena. Ali čim se on rodio, promenila sam se. Toliko sam želela da se rodi da sam bila presrećna kada je Miloš ušao u moj život.

Milica nikada nije bila nemirna, niti je roditeljima stvarala probleme, ali i danas pamti batine koje je dobila od njih.

- Nisam pravila gluposti, jer su me moji lepo vaspitali. Zato nije bilo ni potrebe da me tuku. Sećam se da sam jednom dobila batine, kada sam tražila da me nekud vode, a oni nisu želeli. Imala sam šest godina kada se to desilo. Tada sam krenula u predškolsko, koje sam obožavala.

Volela je da ide i u Osnovnu školu "Borislav Pekić" na Bežanijskoj kosi. - Bila sam odličan đak, ali nisam volela matematiku i fiziku. I istorija me nikada nije zanimala, pa sam je učila napamet samo da bih dobila peticu.

Prvo se družili

- Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja. Od sedam godina, koliko se poznajemo, pet smo se družili, a dve smo u vezi. Mnogo nam je lepo. Često sam kod Luke, kod njega imam i svoju odeću, ali ne živimo zajedno. Još ne planiramo brak.

foto: Damir Dervišagić

Milica je otkrila da li je imala tremu kada je trebalo da upozna roditelje svog momka.

- Prvo sam upoznala Lukinu mamu Sanju. Ona je divna osoba, obožavam je. Nas dve imamo sličan karakter, a i stavovi su nam isti. Kasnije sam kod njih kući upoznala Ivicu. Nisam imala tremu, sve je bilo spontano. Ja mu i danas iz poštovanja persiram, iako smo porodično veoma bliski. Kada smo kod kuće, Ivica me zove "Mico", a u javnosti me predstavlja kao buduću snajku. Uvek kaže prijateljima: "Ovo je naša buduća snajka". Nas dvoje imamo super odnos. Ivica nije strog! Kakav je na televiziji, takav je i privatno! Običan, normalan kao i svi! Voli da se šali, veseo je, duhovit. Ne pričam sa njim o politici, jer se u nju ne razumem. Ne razgovaramo ni o mojoj karijeri, već samo pevamo. Ne kritikuje me ni zbog čega jer nema ni razloga. Često provodimo vreme svi zajedno. Luka i ja redovno ručamo kod njih jer njegova mama pravi odličnu hranu. Ivica i Luka se super, tako da nikada nisam morala da ih mirim. Iako se Jokićeva i njen momak iskreno vole, pevačicu ne prestaju pojedini da prozivaju da je sponzoruša, jer je sa sinom potpredsednika Vlade.

foto: Kurir televizija

Kupuje stan

- Smeta mi kada mi kažu da sam sa Lukom zbog para ili da sam zbog Ivice postala pevačica! Trudim se da se ne obazirem na to jer sam ceo život posvetila muzici. Očigledno da ima dosta zaludnih ljudi koji me i ne poznaju, a pričaju ružno o meni. Ne očekujem pomoć ni od Ivice niti od bilo koga. To što sam sa Lukom ne znači da neko treba da mi pomaže. Trudim se da sama gradim ime polako, ali sigurno. Mojih pet minuta tek dolazi, kvalitet uvek ispliva na površinu. Nikad nisam plakala kada mi napišu da sam Dačićeva snajka koja je dobila sve preko noći. Pogađaju me loši komentari, ali ne plačem. Trudim se da izbacujem nove pesme. Poslednja koja je izašla, "To mogu ja", veoma je slušana. Prezadovoljna sam. Bez obzira na to što je jedna od najangažovanijih pevačica i što odlično zarađuje, Milica ne baca pare na gluposti.

- Novac koji zaradim od svirki čuvam da bih ga uložila u pesme. Najviše na to trošim pare. Planiram da kupim auto, iako još nisam položila vožnju. Jedva čekam da počnem da vozim, jer nenormalno trošim na taksi. Nije mi problem da se vozim autobusom, do srednje sam se samo tako i vozila, ali ovako mi je lakše, jer uvek nekud žurim. Osim za kola, skupljam pare i za stan. Za sada živim s roditeljima, ali se nadam da ću ove godine kupiti nekretninu i odseliti se.

Bežala sam iz škole Milica Jokić kaže da je s vremena na vreme bežala s nastave. - Dok sam pohađala Srednju turističku školu, imala sam i nastupe, pa mi je bilo teško da uskladim školu i da pevam po klubovima. Zato sam nekoliko puta pobegla iz škole, ali bez obzira na moje nestašluke, bila sam odličan đak - kaže pevačica.

