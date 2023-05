U AVGUSTU JE SVADBA, TRAJAĆE 2 DANA Darko Lazić otkrio DETALJE veselja, uz ovu pesmu će biti PRVI PLES, evo ko će je otpevati! ŠOK

Darko Lazić govorio je o svom novom albumu, ali se osvrnuo i na priče da mu je glas istrošen, o čemu se sve glasnije govori.

- Da, čuo sam to. Čekajte ljudi, pa ja 17 godina pevam. Nisam ja novopečena zvezda. Mnogo se radi, naporna su putovanja. Glas je potrošni materijal, nije to gitara ili bubanj. Stignete jednom sve. Niko se ne pita kako je nama. Spavam ponekad i u kolim, a to niko ne pita i ne zna, rekao je Darko.

Darko je takođe prokomentarisao trenutnu liniju koju ima nakon mnogobrojnih estetskih zahvata kojima se podvrgnuo.

- Meni je sad ovo ok. Sad sam se malo i ugojio i to je to. Imam oko 85 kilograma i to mi je idealna težina - rekao je za Ekskluzivno pevač.

Lazić je eksluzivno najavio i svadbu sa svojom izabranicom Katarinom, sa kojom je nedavno sklopio građansko venčanje.

- U avgustu će biti svadba i jedva čekam svoje veselje. Toliko sma ih otpevao da jedva čekam svoju. Biće dva dana, a ja ću pevati pesmu za naš prvi ples. U pitanju je numera Petra Graše - Jel ti reka ko - dodao je Lazić kroz osmeh da i Katarina i on obožavaju tu pesmu.

