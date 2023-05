PLANIRAO BRAK I DECU, A ONDA UGLEDAO AMIDŽIĆEVU BIVŠU! 6 godina mlađi fudbaler ODLEPIO za Danijelom, jurio za njom, na ovo je pala

Danijela Dimitrovski nakon razvoda od Ognjena Amidžića uplovila je u vezu sa bivšim fudbalerom Jevremom Kosnićem koji se već nekoliko godina uspešno bavi gradnjom zgrada zajedno sa svojim ocem.

Kako se saznaje, oni su dva meseca vezi, a pre nego što su uplovili u ljubavni odnos bili su prijatelji jer je Danijeli u početku malo smetalo što je on šest godina mlađi od nje.

Kako otkriva izvor blizak Jevremu, on je zbog lepe manekenke ostavio dugogodišnju devojku s kojom je planirao brak i decu.

"Upoznali su se preko jednog prijatelja i Danijela se njemu odmah dopala. Družili su se nekoliko meseci, ali se ništa konkretno nije desilo jer je on bio u dugoj vezi. Međutim, kada je shvatio da ima emocije prema Danijeli, on je svoju vezu završio. Nisu odmah nakon njegovog raskida uplovili u ljubavni odnos jer je Danijela bila oprezna i nije želela da srlja iako joj se dopao jer je veliki džentlmen. Kako je on bio baš uporan pre dva meseca su se smuvali, ali su se dogovorili da svoju vezu kriju od očiju javnosti", kaže izvor blizak Jevremu.

"Bili su sad u Atini nedelju dana kako bi mogli da se opuste. Shvatili su da se lepo slažu, da odlično funkcionišu i već su dogovorili zajedničko letovanje. Viđaju se najčešće kod njega u stanu, ali dolazi i on kod Danijele kada joj je sin kod Ognjena. Nije upoznao dečaka još jer je rano i žele da dozvole jedno drugom da se što bolje upoznaju i da ne brzaju. Danijela nije ispitivala Jevrema oko bivše devojke, niti je to zanima, pošto je on nju pozvao na sastanak tek kada je završio vezu, a nju je oduševilo što je on ispao čovek prema bivšoj devojci. Zbog toga joj se još više dopao", završava izvor.

