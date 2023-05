OGLASIO SE OSMAN KARIĆ! Evo šta kaže za SUDSKU PRESUDU i u kakvom je stanju Stefan, a o Šaviji je imao samo JEDNO da kaže!

Stefan Karić pušten je iz pritvora gde je bio od 3. maja nakon što ga je starleta Nataša Šavija optužila za nasilje.

Sada se ovim povodom oglasio Stefanov otac, Osman Karić.

- Pre sat i po vremena. Sutra mi je rođendan i to mi je najveći poklon. Malo je pogubljen i on zbog svega. Zagrliću ga danas i neću da ga smaram previše. Sumiraćemo utiske šta se sve dešavalo tamo te noći. Sud će da donese odluku. Ta devojka je dala izjavu, neću da pričam ništa o njoj. Ne mogu ništa loše da kažem za nju. Kad sam ga posećivao, imao je kiseo osmeh, stražari su bili okej prema njemu kao i zatvorenici. On je tamo trenirao i imao je uplaćenu hranu tamo, čak je i nabacio neko kilo - rekao je Osman između ostalalog i dodao:

- Nećemo je kontaktirati, pružio sam joj podršku, ali neke stvari je loše razumela. Ne bih da se svađam sa tom devojkom, nisam ženomrzac, dosta puta sam od takvih devojaka pravio žrtvama. Ostaću uzdržan. Moj sin je verovatno bio pijan, te supstance će proveriti sudski veštak. Za sina, koliko ga znam nikad nije uzimao ništa. Svakako, više nije ni dete, sam se za sebe brine. Biću uz njega koliko god mogu, sve će sud reši.

Inače, Šavija je danas u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi davala iskaz povodom ovog slučaja.

- Nemam bolove trenutno, ali uskoro treba da idem na još jednu operaciju. Kao što se vidi, trebaće mi plastična operacija oka, da bi sve bilo funkcionalno. Toliko je bio težak prelom, da nije moglo da se uradi iz prvog puta. Posle mesec dana imam ogromne modrice, kao i spuštenost kapka. Nadam se da će se sve vratiti u normalno stanje kao što je i bilo. Nadam se i da ću psihički bolje - kaže Nataša Šavija i dodaje da se plaši kad se pogleda u ogledalo.

- Jedino sa kim provodim vreme je moja porodica. Kako da mi osećaju mama i tata? Pritom sam drugi put došla u bolnicu u septičnom stanju. Samim tim sam mogla da umrem. Sticajem okolnosti, javila sam se na vreme, gde je sve sanirano. Proživljavam pakao. Ne primam posete. Odmaram. Nemam bolove, ali mi je sve naporno što radim. Svaki put kad se pogledam u ogledalo, stalno razmišljam da li ću i dalje ovako izgledati. To su teške stvari. Ne pričam sve ovo radi svog marketinga, već želim da se etiketa stavi na pravo mesto kome treba i da se ne ponavljaju ovakve situacije. Uvek sam gledala da budem sređena i doterana za sve medijske nastupe, prvi put se sad ovako prezentujem, jer sam sve ovo ozbiljno shvatila.

