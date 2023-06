SA POPLAVLJENOG SPLAVA PRAVO NA CRVENI TEPIH! Vesna da Vinča progovorila o materijalnoj šteti i nesreći koja ju je zadesila

Vesna de Vinča više od deceniju i po živi na brodu u Beogradu, pa je postala spremna na sve vremenske prilike.

Nedavno je naišla na problem jer se reka Sava podigla do kolena, pa je sve do vrata njene kuće na vodi bilo poplavljeno.

foto: Kurir

Ona je sinoć prošetala crvenim tepihom na svečanoj ceremoniji povodom rođendana magazina "Stori", te je tom prilikom progovorila o nedavnom problemu s kojim se susrela.

Ovog puta sa splava je izašla u malo drugačijem izdanju, što je i sama priznala.

- Izašla sam isto ovako, samo što sam imala patike. U rancu nosim naravno kišobran, sandale i tašnicu - rekla je Vesna i rekla da ovo nije prvi put da je imala problema sa nivoom vode:

foto: Kurir

- Reka se podigla, otprilike dva metra. To je uobičajeno. Ja sam 17 godina na reci i dva puta se dizalo po šest metara. Čak je išlo skoro do onog dela gde bicikli voze. Tako da to nije ništa strašno.

Da Vinča kaže da mirno spava, te da se ne plaši da li će njen dom piti potopljen.

foto: Printscreen

- Ne može da se potopi splav. Imam dva pokretna mosta, mogu da se dignu na 10 metara visine - kaže ona, a koliku je materijalnu štetu napravila poplava, kao i kada će biti spremna da se povuče iz medija možete čuti u videu na početku teksta.

