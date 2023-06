"DOBRA SAM ZA SVE SAMO ZA SEBE NE!" Mladenović otvorila dušu: Imala sam muškarce za koje sam znala da me iskorišćavaju (VIDEO)

Pevačica Aleksandra Mladenović proslavila je 29. rođendan, a pored toga ima još jedan razlog za slavlje.

- Slavim promociju novog albuma, danas je izašla nova pesma, a do kraja avgusta će izaći ceo album. Takođe slavim i rođenda, on je drugog juna, ali ću ga proslaviti dan ranije, odnosno večeras, zato što radim za svoj rođendan. Imam tremu, od juče plačem, jako sam emotivna oko drugog albuma, to je veliko dešavanje u životu.

Album nosi naziv "Predstava" pa je Mladenović otkrila simboliku iza toga:

- Druga pesma, koja će uskoro izaći, je autobiografska, a zove se "Nož u leđa". Što se tiče predstave, na neki način da, pevam o tome da sam za sve dobra, a samo za sebe nisam. Što se tiče ljubavi, ne bih tu mnogo komentarisala, a što se tiče prijateljstva napravila sam selekciju, čistku jednu sam napravila, prosto sam hladna za takve osobe. O tome i pevam u toj pesmi. Sada vidim ko su mi prijatelji, a ko ne.

Potom je komentarisala da su je muškarci iskorišćavali zbog popularnosti:

- Imala sam muškarce za koje sam znala da me gledaju iz koristi. Trebala im je neka vrsta popularnosti. Što se tiče finansiranja, možda se zadesio neki, a da ja to ne znam. Smatram da je malo previše da muškarcu plaćam bilo šta.

