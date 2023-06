"TAMNOPUTA SAM, GOVORILI SU MI DA SAM ROMKINJA" Angellina ispričala kroz kakvu AGONIJU šta je prošla u školi, a onda se desio OBRT

U svetlu tragičnih događaja u Srbiji proteklih nedelja, sve glasnije se govori o vaspitanju dece i vršnjačkom nasilju, a svoja iskustva iznose i javne ličnosti. Svoju priču ima i mlada pop zvezda Angellina.

Ona se sinoć pojavila na jednom prestoničkom događaju, a kada su je upitali za vršnjačko nasilje, priznala je da je bila meta zadirkivanja.

foto: Petar Aleksić

- Doživela sam neku vrstu vršnjačkog nasilja. To se, hvala Bogu, u školi u koju sam ja išla brzo rešilo, nisam imala posle neki problem. Ja sam tamnoputa, pa su mi govorili da sam Romkinja, ali to mi se dešavalo i na početku karijere. To je vrsta nekog verbalnog nasilja, kada nešto nisi, a neko ti govori da jesi... Ali

Angellina je, inače, članica žirija "Pinkovih zvezdica" i ne krije koliko je srećna što ima svoje mesto u čuvenoj crvenoj stolici.

foto: Petar Aleksić

- Uživam u toj ulozi i velika mi je čast. To mi je fenomenalno, obožavam posao koji radim. Producent sam i autor moje muzike, mogu da im pomognem i budem tu za njih, a oni su pretalentovani, atmosfera je predivna.

Kurir.rs/Pink

