OGLASILA SE ŠAVIJA NAKON ŠTO JE KARIĆ PRIZNAO DA JOJ JE LUPIO ŠAMAR: Kad ste videli da je ZLOČINAC priznao delo!?

Advokat Nataše Šavije, Jakša Peković je nakon izjave Stefana Karića da jeste Nataši udario šamar, rekao da je Karić priznao krivično delo, kao i da nije istina da ju je ošamario, već da ju je udario pesnicom.

Ovim povodom se oglasila i Šavija:

- Pa naravno da neće da prizna, logično da će da se brani na sve moguće načine, ništa čudno i za očekivati. Kad ste videli da je zločinac priznao delo? Osim kad je baš stisnut, pa da mu to bude olakšavajuća okolnost. Koji može biti razlog da ja optužim Stefana Karića, a da mi je neko drugi to uradio i time napravim krivično delo za koje je zatvoska kazna? Ko je on meni u Životu da ja tako rizikujem? Pametnom dosta - rekla nam je Nataša.

Podsetimo, Karić je juče nakon izlaska iz pritvora dao sramnu izjavu o sukobu koji su imali.

- Iskreno, devojka verovatno pored svega što joj se dogodilo može da izjavljuje svašta. Žao mi je kako joj se to dogodilo. Povreda sa okom, to ne znam kako joj se desilo. Mi smo imali koškanje, stvarno ne znam kako je povredila oko. Traje suđenje, dali smo izjavu i ona i ja, ja ne mogu bez advokata da dajem informacije. Tokom celog dana smo se čuli, ona me je pitala da ide sa mnom, ja sam malo popio, rekao sam joj da dođe. U jednom momentu je moj drug izašao po nju, ona se naljutila zbog toga. Onda pošto joj nisam pružio toliko pažnje, ona je počela da histeriše i da vileni, to je bilo u toaletu. Jeste bilo koškanje, ona je meni lupila šamar i ja njoj, ali nisu to sada neki udarci da ja mogu nekog na taj način da povredim. Ja nikad nisam bio ranije nasilan, žao mi je, ima pravo da priča to i da bude besna. Njoj se to desilo što se desilo, polse toga ona se vratila na proslavu, posle toga šta je radila, ja ne znam - rekao je Karić.

