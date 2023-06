"BOLJE DA ME JE UBIO!" Bolni vapaji mučki prebijene Nataše Šavije, starleta priznala da se oseća jako LOŠE PSIHIČKI

Starleta Nataša Šavija nakon fizičkog obračuna sa Stefanom Karić, ne prestaje sa iznošenjem detalja kako iz noći kada se prebijanje dogodilo, tako i stanja u kom je, kako fizičkog tako psihičkog.

Ona se sada ponovo oglasila na svom Instagram profilu, a njene reči su potresle čitavu javnost.

- Pošto sam prvi put doživela nasilje i to stravično, tek sad vidim koliko je bolno, prvenstveno psihički. Pri samoj pomisli da me je neko tako krvnički izudarao i da sam na sve to još izbačena iz objekta kako sam izbačena, osećala sam se kao izmet. Povređena, dezorjentisana, duplo sam videla (ne zbog alkohola nego kako su mi doktori objasnili kada sam došla u urgentni, kako mi je udarcem spustio i slomio jagodicu, samim tim su mi i oko i vilica pali. Sećam se da sam se na pregledu kad su mi saopštili da moram na operaciju, doživela šok i svim silama se trudila da vidim normalno, da ubedim (slažem) sebe i njih da možda i nije tako strašno, ali nisam uspela) I eto završila sam sa deformacijom lica. Samo molim boga da postoji rešenje i mogućnost da se to popravi. A mogu da zamislim kako je tek ženama koje konstantno to dožviljavaju, pa čak i verbalno omalovažavanje, kojima usade u mozak da su bezvrede - počela je Nataša izlaganje, a potom uputila reči pdrške ženama koje prolaze kroz istu agoniju kao ona :

- Zamislite jedno krhko ljudsko biće - ženu, da misli o sebi sve najgore i da misli da je bezvredna u odnosu na druge ljude. To je prestrašno! Ako mi verujete, ja sam u kriznim momentima u ovom periodu od kad se to desilo mislila i govorila ''Bože, bolje da me je ubio!'' Gledaću da se, ako dozvolim, pridružim sigurnoj kući i dam svoji doprinom na bilo koji način koji je potreban. Ako treba i ako bi išta značilo, sa svakom ženom bih tako pričala, ako bi im bilo imalo lakše. Ma na bilo koji način za koji bi oni rekli da je pogodan. Svakako ću se od sad na svaki mogući način zalagati protiv nasilja nad ženama, to obećavam - napisala je Nataša.

Podsetimo, advokat Jakša Peković, koji zastupa Natašu Šaviju u postupku koji se vodi protiv rijaliti zvezde Stefana Karića zbog sumnje da je brutalno pretukao starletu, za Kurir je istakao da je zgrožen odlukom suda da se Kariću ukine pritvor.

- Iskreno sam zgrožen činjenicom da je pritvor ukinut, verujemo u instituciju suda i da će pravda na kraju biti zadovoljena. Kroz medije se relativizuje povreda koju je moja klijentkinja pretrpela, a s druge strane smatramo da je osumnjičeni priznao krivično delo na način kako je izneo odbranu, osim mehanizma nastanka povrede, jer mehanizam povređivanja u potpunosti isključuje bilo kakav "šamar". Nataša je zadobila povrede baš onako kako ih je ona opisala, zatvorenom šakom stisnutom u pesnicu - rekao je Jakša Peković za Kurir.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 27

