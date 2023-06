Pop zvezda Nataša Bekvalac prošetala je crvenim tepihom i svojim izgledom sve prisutne ostavila bez teksta. Ona se na punoletstvu magazina Story pojavila u providnoj dugoj haljini sa rolkom i belim detaljima kao i ogrtačem oko ruku.

Bilo je komentara da malo podseća na ledenu kraljicu, a evo šta je tom prilikom pevačica rekla ekipi Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

- Ne, nisam ledena kraljica. Moje srce je vruće, jer kad nije srce vruće sve je nemoguće. Ova belina haljine je kao moj život koji je trenutno bez turbulencija: radno, belo, čisto. Nisam zaljubljena, ali imam osećaj kao da jesam. Imam simpatiju, ali mislim da on to ne zna. Nemam strah da pokažem emociju nego je to na nivou tinejdžerskog perioda - rekla je Bekvalac.

Kako kaže, ozbiljno je posvećena ulozi majke koju se trudi da obavlja što bolje.

03:28 SRCE MI JE VRUĆE! Nataša Bekvalac otvoreno o svojoj simpatiji: Mislim da ON to ne zna, OSEĆAM SE KAO TINDEJDŽERKA!

- Ja iz veoma ličnih razloga najintenzivnije pristupam obrazovanju i vaspitanju dece, budući da sam ušla u jedan period kada sam se zapitala da li ja dobro obavljam ulogu majke. Jedan stručnjak mi je rekao da je prezaštićeno dete zapušteno dete. Pomislila sam da sam previše štitila ćerku, i pitala sam se da li pravim sposobno ili nesposobno dete. Počela sam da popuštam na način da se malo izmestim i budem tu kao podrška i vetar u leđa, ali da deca ipak osete sve emocije.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.