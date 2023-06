"OVAJ SE ŽENI SVAKE GODINE!" Čitaoci komentarisali svadbu Darka Lazića, a jedan od njih OPLEO po njegovim bivšim suprugama

U emisiji Puls Srbijie novinari Ivan Gajić i Mica Opasnica, preneli su najupečatljivije komentare čitalaca portala Kurir.rs na temu aktuelnosti iz sveta poznatih.

Jedna od njih je svečano najavljivana svadba pevača Darka Lazića koje će uslediti u avgustu.

- Darko je najavio da će svadba trajati dva dana i on će pevati pesmu za prvi ples. Ovo je već četvrti put da on planira svoju svadbu, a iskreno se nadam da će se ove godine to i desiti. Nadam se da je sve spremio kako treba - rekla je Milica.

Lazić je za pesmu za svadbeni ples odabrao baladu pevača Petra Graša.

Voditelju su konstatovali da Darku eće biti teško da na svadbi sprovede ono što je zamislio jer je kako kažu imao prilike da se izvežba na nekoliko svadbi kada se venčavao sa bivšim suprugama.

A čestu smenu Lazićevih brakova i razvoda komentarisali su i čitaoci na sledeći način:

- E i ovaj se ženi svake godihne...nit brže ženidbe nit bržeg razvoda..večiti momak - napisao je čitalac pod imenom Đorđe.

A bilo je i poređenja bivših supruga pevača sa glumicama.

- Ovaj svako malo pravi brutalnu svadbu, ali vječito druga glumica. Ne mogu da verujem da je nekome to više zanimljivo - napisao je Dušan.

