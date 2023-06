DEJAN MATIĆ OTKRIO KOJI POZNATI PRODUCENT MU JE POMOGAO NA POČETKU KARIJERE: A ovu pesmu posvetio je ženi dok je bila trudna!

Dejan Matić, svoju karijeru započeo je pre više od dvadeset godina, a danas se može pohvaliti da je jedan najpopularnijih pevača na ovim prostorima koji je uzor mnogim mlađim kolegama.

Međutim, na početku svog muzičkog puta morao je da se izbori sa svoje mesto na estradi,a u tome su mu pomogli saveti starijih i iskusnijih muzičara, a jedan će posebno pamtiti.

– Kada sam prvi put ušao u studio dobio sam savet od mog prijatelja i saradnika Dragana Bosanca, koji mi je rekao kako narod mora da mi veruje u ono što pevam i to je jedan od saveta koji sam baš prihvatio– ispričao je Dejan svojevremeno za Grand, a zatim otkrio koja njegova pesma je autobiografska.

– Jedna od pesama je u to vreme nastajala, kada je moja supruga bila prvi put trudna, „Ona je moja“ i to se sve poklopilo i to je moja autobiografska– objasnio je pevač.

Iako su Dejan, kao i Saša Matić izuzetno uspešni i traženi pevači, u moru svojih hitova još uvek nisu snimili zajednički duet, a razlog za to nedavno je otkrio Sale.

–Dobro ste se to pitali. Jedini razlog zašto nemam duet sa bratom je zato što se nije našla adekvatna pesma. To je sve nešto nuđeno što je već slušano i već viđeno i tražim nešto svežije– rekao je Saša.

