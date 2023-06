"SVE TAMO DOLAZE IZA BINE, NJEMU IZGLED NIJE BIO BITAN, SAMO DA MENJA" Lepa Lukić otkrila koji njen kolega je imao najviše AFERA!

Lepa Lukić otkrila je da je Staniša Stošić voleo da menja žene, a zatim je ispričala jednu anegdotu koja je nasmejala sve.

Bogatu višedecenijsku karijeru Lepe Lukić obeležile su brojne turneje i dogodovštine sa brojnim kolegama sa estrade.

Upravo zbog toga se Lepa često priseća anegdota koje publika obožava da sluša s obzirom da ih pevačica svaki put dovede do suza.

Retko ko ne zna da je Lepa u mladosti bila jedna od najfatalnijih žena, međutim pevačica ne krije da joj se i dan danas muškarci udvaraju, samo na malo suptilniji način.

- Mislila sam da mladost nosi svoje, ali sad u ovom vremenu i ovim godinama mi daju komplimente, a verovali ili ne udvaraju mi se mlađi ljudi, ne dvadeset godina mlađi, to ne bih prihvatila, ali lepo je to kada se nekome dopadaš i kada te neko gleda kao lepu ženu. To sve meni prija - otkrila je pevačica.

- Da li je istina da je Staniša Stošić voleo da promeni ženu u koji god grad da ste išli i da ste vi našli falinku kod jedne?- zanimalo je voditelja Sinišu Medića.

– Jeste! Sve tamo dolaze iza bine, ove što vole muzičare i u jednom gradu jedna, u drugom druga, a u trećem gradu treća, kad ono jedna ima kraću nogu. Ja mu 'kažem šta si našao, nema veze što ima kraću nogu, svima to može da se desi nego ti je ona devojka juče koju sam videla baš lepa i lepša od nje' - počela je priču pevačica, i otkrila detalj zbog kojeg su svi doslovno vrištali od smeha:

- 'Šta si našao kod nje tako lepo pitam ga ja, ima i kraću nogu, a i bio si sa njom?' Kad kaže on 'Znaš kako je lepa ova druga“ (smeh) Misli druga noga, jedna je lepa, ova nije važna.

