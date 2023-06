ALEKS IZBEZUMLJENA NAKON SAZNANJA DA ĆE SE SRESTI S DEJANOM: Sve najbolje mu želim, ali neću mu se javiti!

Aleksandra Nikolić je među kandidatima za pobedu ove godine, a Ana Spasojević spomenula joj je mogućnost da joj Dejan Dragojević, bivši partner, preda nagradu.

foto: Printscreen YT

- Ti ako pobediš, tebi Dejan daje trofej... - kazala je Ana, pa se Aleks nadovezala šokirana:

- Ne, bre, ne lupaj... Ne verujem... Ne, ne... Ja znam da on otvara, valjda, nemam pojma... Beše ide u čamcu, je l'? - zbunila se Aleks.

- Da, u gondoli - rekla joj je Ana.

- Dobro, voziće se... Što se mene tiče, i da bude tamo posle, ja neću ni da mu se javim! Sve najbolje mu želim, to je to - zaključila je Aleks preneraženo.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Shutterstock, Ilustracija

Filip Car protekle noći verio je Aleksandru, a nedavno je otvorio dušu i priznao šta ga je nateralo na takav korak.

- Želim da se smirim i oženim. Vidi, nervozan sam par dana. Siguran sam 100% da ona mene voli, na način na koji ja volim nju. Kad nam je bila mesečnica dobio sam prsten koji me je naveo da razmišljam u tom pravcu. Prvobitno sam smatrao da ovde nije mesto da je zaprosim, ali kad se osvrnem na naš početak, koji se ovde desio, a potom i obnavljanje naše veze, koja se isto desila ovde, onda ovo mesto ima neku priču. Ona je bila moja prva devojka ovde, a ja njen prvi dečko, nakon toga smo se razvojili, menjali partnere, da bi se na kraju spojili. Imam osećaj da niko neće moću da nas razdvoji. Ne znam ko je od naših za nas, a ko nije. Ja sam tražio da se neko menja zbog mene, a zbog nje sam otkrio da je ljubav zapravo trenutak kada se menjaš zbog nekog, samovoljno. Opet smo se spojili, sve je lepše drugačije. Ne mogu da kažem me podrška nije podstakla da razmislim o veridbi i venčanju, ali i ja sam želim da do toga dođe. Nju sam tesirao, analizirao kroz razgovore. Izvlačio sam iz nje neke razgovore. Pitao sam je da li je spremna da ode u moj grad, rodi mi dete i živi drugačije, a ona je rekla da je to moguće. Odlučio sam da se verim ovde - govorio je Car.

