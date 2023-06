"ŽAO MI JE ŠTO JAVNOST ZNA IMENA MOJIH ĆERKI" Šok intervju Nikolije Jovanović: Sve o odnosu sa Reljom, majci Vesni i OPERACIJAMA

Nikolija Jovanović se posle duže medijske pauze vratila u javnost. Sreli smo je na jednom prestoničkom događaju i iskoristili priliku da s njom popričamo o svim aktuelnim događajima u njenom životu.

Između ostalog, otkrila nam je zašto ona i njen partner Relja Popović nikada neće javno predstaviti svoje ćerke, ali i šta ju je navelo da se na društvenim mrežama obrati svojim pratiocima i prizna da se pokajala zbog brojnih estetskih intervencija koje je tokom godina imala na licu.

foto: Petar Aleksić

Na samom početku razgovora prokomentarisala je kako gleda na to što je dugačka bela haljina, koju je te večeri obukla, mnoge asocirala na venčanicu, te da li joj smeta što je svi pitaju kada će se konačno udati za Relju.

- Ne smeta mi to. Nemam baš nikakav odnos prema tome.

Poznato je da tvoja mama Vesna Zmijanac u svom garderoberu ima preskupe haljine najpoznatijih svetskih dizajnera, koje je ona svojevremeno nosila. Da li ti uopšte imaš priliku da te vintidž komade nekad prošetaš u javnosti?

- Htela sam za ovu priliku da obučem maminu "Versaće" belu venčanicu, ali sam se ipak odlučila za ovo. Moram ti priznati da sam skoro ušla u mamin orman i uzela sve te komade. Iako ceo život prolazim pored njih, nekako nisam bila zrela za sve te haljine i sakoe. Tad to nekako nije bilo u mom stilu, tako da mislim da tek sada imam tu zrelost da to iznesem. Viđaćete me u tome.

foto: Damir Dervišagić

Kad smo već kod Vesne, mnogi su bili zabrinuti zbog vesti o njenom zdravstvenom stanju. Kako je ona sad?

- Odlično. Sad u junu će imati i prvi koncert u Bugarskoj. Nije tačno da je imala moždani udar i da ne može da hoda. Videćete je i sami uskoro. Vremenom oguglate na neistine, ali nije prijatno svakako.

Svi su očekivali da ćeš se pojaviti ruku podruku sa Reljom.

- Imao je neka snimanja i nije mogao da stigne.

Sećaš li se nekog naslova u medijima koji te je tokom tvoje karijere najviše pogodio?

- Nažalost, sećam se i ne želim da se sećam. To je bilo na početku karijere. Bila je privatna stvar u pitanju. Nekada ljudi jednostavno nemaju granicu i mogu da budu jako surovi, a onda mediji to prenesu, jer im je to posao. Bilo je baš surovih komentara.

foto: Damir Dervišagić

Znamo da svoj privatni život držiš dalje od očiju javnosti i da o tome ne voliš da govoriš. Da li je bitno biti iskren ili nekad treba prećutati neke stvari kada je tvoja i Reljina privatnost u pitanju?

- Trudimo se da svoj privatni život držimo što je moguće privatnije i daleko od očiju javnosti. Ali kad rešimo nešto da kažemo, to je iskreno.

Koliko stvari zaista znamo o vama?

- Od 100 posto dovoljno.

Misliš li da možete ti i Relja da sakrijete nešto od medija ako to baš želite, iako ste javne ličnosti?

- Apsolutno. Na mom Instagramu imate dva odsto mojih fotografija, a 98 odsto su one koje su samo u mom telefonu. Moj život su deca, a ja to ne delim.

foto: Tamara Trajković, Damir Dervišagić

Da li ćete se predomisliti što se toga tiče?

- Ne. Da smo se mi pitali, ne bi im ni imena bila u javnosti, ali to je izmaklo kontroli. Žao mi je što je tako. S fotografijama i snimcima se trudimo da ih zadržimo samo za sebe. Naše mišljenje je da treba da ih zaštitimo od komentara i svega, a one, kad porastu, mogu same da odluče da li žele da budu javne ličnosti. Ne želimo da napravimo javne ličnosti od njih bez njihove dozvole, a one trenutno nisu svesne toga. I meni je izuzetno smetalo, pre nego što sam počela da se bavim pevanjem, kada bih kao dete javne ličnosti osvanula u novinama.

Nedavno si javno govorila o estetskim intervencijama koje si imala i da si se pokajala zbog njih. Kakve su bile reakcije ljudi na to priznanje?

- Nisam to radila zbog reakcije publike. Drago mi je da su komentari bili pozitivni i što nisu osudili moju iskrenost, jer ja retko dajem sebe. U tom snimku sam bez trunke zadrške dala sve što sam imala da dam.

Kakvi su planovi za nastupajuće leto?

- Idem za Atinu za nekoliko dana i jedva čekam. Idemo porodično, a mama će doći posle koncerta u Bugarskoj.

foto: Petar Aleksić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

