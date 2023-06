PEVAČICA, GLUMICA, PREDUZETNICA... Lepa Brena ima mnogo PROFESIJA, a evo šta je radila pre nego što je postala SLAVNA

Lepa Brena karijeru je počela osamdesetih godina prošlog veka, iza sebe ima pregršt hitova, horde fanova, okušala se kao glumica, pokazala kao uspešna preduzetnica, ali pre svega toga zanimanje Lepe Brene bilo je sasvim uobičajeno.

Njen otac bio je medicinski tehničar, a majka je povremeno zarađivala kao krojačica, pa je bilo teško izdržavati petočlanu porodicu.

To je navelo Brenu da se prijavi na oglas za bebisiterku. Porodici je bila potrebna dadilja za ćerku Anu, koja je tada imala svega nekoliko meseci. Mladi bračni par, Cveta i Tomislav, plaćali su Breni u to vreme mali stan na Tašmajdanu, a ona je brinula o njihovoj ćerki i čuvala je kada je to bilo potrebno.

Zanimljivo je to da malena Ana koju je Lepa Brena čuvala danas je takođe pevačica. Reč je o Ani Štajdohar koja je svojevremeno za medije iznela zanimljivost da je Brena bebisiterka koja ju je čuvala.

Brena je završila Srednju turističku u Brčkom, potom je upisala PMF u Beogradu, smer turizam, ali je morala da odustane posle godinu dana jer nije imala novca ni za hranu.

