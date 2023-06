MOGU, ALI NE ŽELIM SAMA: Mirka Vasiljević progovorila o privatnom životu, otkrila šta joj je od svega NAJVAŽNIJE!

Mirka Vasiljević otkrila je šta može sve sama u životu, ali ne želi i ne voli da bude sama u životu.

- Svi sve možemo sami, ali ja neću da budem sama i ne volim da budem sama. Mogu da budem s nekim i da se volim s nekim. Kad sam imala 19 godina snimala sam vezano dve serije, kad je bilo da li da samo radim ili da odem kod Vujadina u Francusku, pomislila sam da mogu da imam karijeru, da zaradim za stan i automobil, ali džaba sve ako nemam s kim da podelim šoljicu kafe, čaja... - rekla je Mirka u "Magazinu In"

- Iako nažalost u praksi ima to da mogu sve sama, trudim se da barem u glavi ne osvešćujem to da mi to bude stil života, bar u budućnosti - poručila je glumica.

