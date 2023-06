BILJANA TIPSAREVIĆ OTKRILA RECEPT ZA USPEŠAN BRAK! Priznala kako čuva ljubav 17 godina, a izjava Šikice nasmejaće vas do suza!

Ljubav i brak su nepresušna tema mnogih emisija i razgovora, a u novom izdanju Magazin In-a, gosti Sanje Marinković analizirali su muško - ženske odnose i otkrili svoje iskustva.

foto: Printscreen

Pevačica Snežana Jovanović Šikica šokirala je priznanjem o svojoj ljubavnoj priči i otkrila kako izgleda njen odnos nakon više od dve decenije braka, dok je supruga poznatog tenisera Janka Tipsarevića otkrila recept uspešnog odnosa.

- Dugo godina sam u braku, volim svog muža najviše na svetu, ali nije to to. Leptirići su odleteli još pre 20 godina. Sada je to navika, ali ne bi mogli jedno bez drugog. bMž i ja posle osam sati popijemo kaficu, pričamo ima li love ili nema, gledamo malo televiziju, pijemo domaću rakiju. Jako je važno da se provodi to neko zajedničko vreme - rekla je Šikica.

foto: Printscreen

- Mnogi se danas vade na posao i na manjak vremena, ali smatram da uvek mora da se provodi to zajedničko vreme i da je to zaista važno. Ljudi danas lako odustaju, a normalno je da ima i loših i dobrih trenutaka. Janko i ja uvek težimo da nađemo vremena samo za sebe. Mislim da je mnogo važno da se muž i žena posvete jedno drugom u potpunosti, da budu skroz sami i u svom svetu... Nama uspeva već 17 godina, nas dvoje smo jako dugo zajedno i to je jedan od načina za opstanak - dodala je Biljana Tipsarević.

foto: Printscreen

- Rekla bih da je važna i bliskost i nežnost. Ta neka usmerena pažnja na partneru. Ako i želimo da zadržimo strast, to moramo uz pomoć svakodnevne pažnje i nežnosti. Mora da postoji neka uvertira, kroz neku pažnju, dodir, priču... - govorila je voditeljka Maja Manojlović.

Kurir.rs

Bonus video:

01:32:12 SCENIRANJE 19.06.2022. BILJANA TIPSAREVIĆ