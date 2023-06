NAKON ŠTO JE BOJAN IZAŠAO IZ RIJALITIJA, IVANA ŠAŠIĆ HITNO REAGOVALA: Dobiće zabranu prilaska!

Bojan Boki Simić izbačen je iz rijaliti programa "Zadruga 6", a sada se oglasila njegova bivša supruga Ivana Šašić.

Njoj je Bojan tokom boravka u rijalitiju javno pretio, a ona je tada podnela prijavu protiv njega, ali dok se ne nađu na sudu, pevačici nije svejedno. Kako kaže, tražiće zabranu prilaska.

- Prijavila sam ga za javne pretnje i kao bivši supružnici tretira se postupak kao nasilje u porodici. Postupak je u toku, tako da me ne zanima ni gde je on sada ni šta kaže za mene, kao što me je spominjao u studiju po izlasku iz rijalitija - kaže pevačica i objašnjava šta je preduzela i da li strahuje da će joj se bivši pojaviti na kućnom pragu.

- Dobiće ponovo zabranu prilaska. Zakon u Srbiji je konačno zaštitio žene od nasilnika - rekla je Ivana.

