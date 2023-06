DŽEJLA RAMOVIĆ O MUŠKARCU KOJEG JE PRIJAVILA POLICIJI: Proganjao je dve godine, sad otkrila da li je bila s njim u vezi

Pevačica Džejla Ramović nedavno je prijavila policiji dečka iz Novog Sada koji ju je već dve godine uhodio na nastupima. Iako se nakon toga spekulisalo da je u pitanju njen dečko, pobednica "Zvezda Granda" je to demantovala.

- Ne bih sada dužila o tome, ima istine desila se ta situacija. Što se prenosila informacija da je moj dečko, to nije istina i čovek nema veze sa mnom. Od svega toga je najbitnije da je to sada završeno i da sam ja sada sigurna. To je stavr koja se mnogo puta i mnogim pevačima dešava. Naravno da se tome može stati na put - kratko je prokomentarisala Džejla.

Džejla studira u Barseloni, ali često boravi u Srbiji zbog poslovnih obaveza, ali i u Bosni gde joj živi porodica.

- Svuda sam iskreno, stalno sam na relaciji Barselona, Srbija, Bosna... Tempo je onako jak, ali sve stižem i sve mi super ide. Kada ću ako neću sad, stvarno se trudim i sve mi odlično ide, uporedo i taj fakultet, i muzika, i snimam nove pesme i radim svaki vikend - rekla je ona.

