"MOJA MAJKA JE VOLELA VIŠE SUPRUGA NEGO DECU" Voditeljka Dnevnika iznela porodične detalje: To nam je rekla i na samrti!

Maja Manojlović, voditeljka Dnevnika na Pinku, svoj privatni život ne eskponira u javnosti, a sada je govorila o očuvanju braka, te ispričala zanimljivu stvar o njenim roditeljima.

- Moji roditelji su bili u vrlo srećnom i lepom braku dugom 37 godina. Moja majka je do kraja svog života najviše volela svog muža. To nam je rekla i na samrti, meni i mom bratu - rekla je voditeljka kojoj je to bilo neshvatljivo pa je sa duhovnikom sa Ostroga razgovarala o tome.

foto: Pritnscreen

- Kasnije otišla pod Ostrog i razgovarala sam sa duhovnikom i upitala sam ga ''Kako je moguće da je moja majka rekla da je više volela svog muža nego svoju decu''? On mi je rekao ''Pa to je sasvim normalno. Voli se Bog, pa se voli muž, jer on je njoj dao decu, pa se vole deca, jer deca dođu i vi ih iznederite i oni odu iz vašeg života''. Tada sam shvatila poentu! Nema, dakle griže savesti u smislu zapostavljanja dece, ako si okrenuta suprugu - ispričala je ona u Magazinu in.

