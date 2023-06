PUKLA LJUBAV! Oženjeni biznismen otkačio Olju Crnogorac, a ovo je voditeljki najteže palo!

Kao bomba je pre nekoliko godina odjeknula vest da je Olja Crnogorac u šemi sa moćnim muškarcem (ime i prezime poznato redakciji), a ona to nije demantovala, već je uživala u ljubavi sa moćnikom. Međutim, tikva je pukla.

Kako Kurir saznaje, biznismen, koji je u braku, nedavno ju je ostavio.

- Olja je van sebe. Taj čovek joj je sve pružio. Luks putovanja na kojima je uživala i hvalila se po društvenim mrezama, garderobu, tašnice, ma sve. Ali, eto, sve ima rok trajanja. Više ne želi da bude s njom i to joj je saopštio. Besna je ljuta i povredjena jer je ostala bez zlatne koke. Jeste mi prijateljica, ali mnogo je poletela. Mislila je da ce ostaviti suprugu zbog nje, ali od toga nema ništa. Stavlja ona na Instagram fotografije kako je srećna i zadovoljna, a zapravo ključa od besa - priča njena drugarica.

foto: Damir Dervišagić

Kako navodi, njihova tajna šema je mesecima na klimavim nogama:

- On je veoma uspešan. Zbog posla putuje svuda po svetu. Ona je uglavnom išla sa njim i pravila mu mu scene, ako je ne povede. Luda je za njim, a najviše za tim što je jak i uticajan. Prijalo joj je to što su je pored njega uvažavali. Mešala se u neke stvari koje on ne podržava i odmah se sklonio od nje - završava naš sagovornik.

Novinarka Kurira je pokušala da dobije komentar i od Olje Crnogorac, ali nije uspela jer ju je voditeljka blokirala.

Kurir.rs/Ljilja Stanišić

Bonus video:

00:50 OVA ŽENA VODI NAJDOSADNIJI ŽIVOT: Olja Crnogorac u medijima prvi put posle sedam godina (KURIR TELEVIZIJA)