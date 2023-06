SKANDALOZAN SNIMAK SA NASTUPA DARKA LAZIĆA! Peva Sinana na PLEJBEK, razočarani fanovi masovno napuštaju klubove: Traže PARE NAZAD

Darko Lazić se opet našao na meti podsmeha mnogih zbog svog sve lošijeg pevanja uživo. Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, pevač u poslednje vreme polako gubi glas i peva sve teže i teže, pa je prinuđen da veći deo svojih nastupa peva na plejbek kako ne bi otkazivao unapred dogovorene tezge.

Nakon što su nedavno svi bili šokirani kad se na društvenim mrežama pojavio snimak sa jednog od njegovih nastupa na kome se čuje kako pevač teško izvlači tonove i da mu sve vreme puca glas, sad se pojavio još jedan šok snimak.

Ovog puta Lazić je na nastupu u nemačkom gradu Hanoveru, kako se ne bi mučio, pustio snimak pesme Sinana Sakića "Pijem na eks", pa je sve vreme dok je išao plejbek samo otvarao usta i pio alkoholno piće. Isto je učinio i sa pesmama Ace Lukasa i Osmana Hadžića.

Da je publiku teško prevariti, pokazuje i činjenica da su oni koji su platili kartu kako bi čuli Lazića uživo i sami shvatili da peva na plejbek. Kako smo saznali od izvora sa lica mesta, razočarani Lazićevi fanovi su na nekoliko poslednjih nastupa po dijaspori masovno počeli da izlaze dok je on još bio na bini, a kasnije su od organizatora tražili i svoj novac nazad.

- Neće da se umara! Nije to taj Darko, mnogo falšira dok peva, nije to pre radio! Užas, propao je i pevački dosta! On se napije i ne može više da peva! - glasili su negativni komentari ispod snimka.

Podsetimo, i sam Darko je nedavno za medije izjavio da ima problem sa glasom jer zbog komplikacija izazvanih operacijom uklanjanja viška kože nije pevao više od dva meseca.

- Promukao sam, nisam radio dva meseca, pa grlo moram da se vrati u ritam. Krećem punom parom, imamo dosta nastupa, pravimo i promociju albuma i novih pesama. U debelom sam minusu - priznao je nedavno Darko.

