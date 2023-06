MAJA I JANJUŠ PONOVO ZAJEDNO, ALI OVOGA PUTA U BIZNISU! Ugovorili sastanak nakon rijalitija, evo kako planiraju da NAPRAVE PARE!

Ivan Marinković predložio je Marku Janjuševiću Janjušu i Maji Marinković da posle izlaska iz "Zadruge" održe čuveni meč na TikToku, za koji je siguran da bi oborio sve rekorde, a Maja se sa njim složila.

- Majo, je l' bi ti bilo krivo da imaš meč sa Janjušem i da te svaki put odere? - pitao je Ivan.

- Bilo bi mi. Šta ako ja njega oderem? Vole i mene jer sam budala - dodala je Maja.

- Idem po naopčare - rekao je Janjuš.

- On me voli kao Boga. Nije ravnodušan. On se bori sam sa sobom - pričala je Maja Janjuševin prijateljima.

