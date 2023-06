ŽIKA JAKŠIĆ (59) UPISUJE FAKULTET! Obećao je sebi da će doći do diplome, a svima poručuje da ne prave njegovu grešku

Žika Jakšić, bivši član grupe "Ritam srca", ostvario je veliki uspeh u svetu muzike i izgradio zavidnu karijeru, ali je bez diplome. On smatra greškom to što nije završio fakultet, kaže da je "obrazovanje veoma bitna stavka u životu svake osobe, bez obzira na talenat koji poseduje", je je odlučio da to promeni.

Jakšić, koji danas ima 59 godina, odlučio je da pod stare dane završi fakultet.

– Ja nisam završio fakultet i hoću da ga završim, samo sam ostavio to kada budem napunio 70! Sebi sam to obećao, a u međuvremenu sam postao "poluakademik" jer sam preveo jednu knjigu, a sada pišem jednu knjigu da budem pravi akademik. Znači, slava obrazovanju – rekao je on tokom emisije "Nikad nije kasno".

