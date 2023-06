KO JE ŽENA MIKIJA ĐURIČIĆA KOJA ĆE MU RODITI SINA: Radi u 2 škole, proputovala pola sveta, a ovoga se pčelar najviše se plaši

Supruga Mikija Đuričić Angelina trudna je drugi put sa bivšim rijaliti igračem. Angelina, inače profesorka po zanimanju, pre tri godine rodila mu je ćerkicu Dunju, a ovaj put čekaju dečaka koji će nositi ime po velikoj hrvatskoj zvezdi Arsenu Dediću.

Kako je i sam naveo nedavno, Angelina je profesorka u dve škole i veoma je obrazovana i sposobna žena.

- Ona je profesor u dve škole. Proputovala je pola sveta, jako sposobna i vredna žena, a što je najvažnije, jako je pametna. Naravno da jeste žena mog života, čim sam odlučio da se oženim sa njom i da ona bude majka mog deteta. Uloga oca me je totalno promenila i shvatio sam da više nisam ja bitan, nego si srećan kada je to dete srećno. Ja sada moram da pazim na jedan ljudski život, da ne skrene sa puta, kao njegov tata - ispričao je Miki svojevremeno.

Iako je krije od očiju javnosti i retko kada govori o njoj, jednom prilikom je ispričao kako su se upoznali Angelina i on.

- Sve su to slučajnosti. Naravno da zna ko sam, njen ćale pokojni me je gotivio... Moj prvi komšija, radi sa njenom sestrom. On radi u Domu zdravlja, a njena sestra je doktor u Pećincima. Šta je slučajnost?! On se oženio sa njenom sestrom i ove godine su dobili blizance, ovom prilikom im čestitam. Kuća do kuće smo inače, odrasli smo zajedno - dodao je on.

Miki je pre ulazak u Zadrugu 5 otkrio je da se najviše plašio da ne prevari suprugu, budući da je imao razne vezice i ljubavi sa zadrugarkama.

- Biću veran do kraja supruzi. Kada bi mi se desilo da prevarim ženu u rijalitiju, ne bih mogao sebe da pogledam u ogledalu. Ne znam kako bih hodao ulicom. Kako bih živeo da me kući ne čekaju žena i dete samo zato što sam se ja zezao s nekom budalom u rijalitiju. Pritom, i vi znate da tamo ulaze devojke lakog morala. Pa zamislite samo da zbog neke beštije izgubim porodicu! Onda bih stvarno trebalo da uzmem štranjku i da se obesim nasred žive vode ovde u Kupinovu - rekao je Miki.

