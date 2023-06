BAZEN, PLAŽA SPORTSKI TERENI: Kaja Ostojić u PROBLEMU zbog luks vikendice na Kosmaju, a još živi kao podstanar! OSTALA BEZ KEŠA

Pevačica Katarina Kaja Ostojić otkriva da završava radove u kući na Kosmaju, koja će predstavljati njenu oazu mira. Kako napominje, radovi uveliko teku, i zbog ogromnog poduhvata, uvek je u nedostatku sa novcem.

- Završavam radove na Kosmaju, i posle toga će sigurno biti ona čuvena rečeni ca: "Ko živ, ko mrtav". Pravim kuću koja je predvidena za odmor. Biće bazen, lepa plaža... Veliki je plac. U planu je i izgradnja sportskog terena, ako budem imala novca za to. U isto vreme bih imala i razonodu i trening. Moramo svi živeti sa tim da su cene svuda ogromne. Nisam ekonomična nikako. Nemam kasicu prasicu ni za sitninu. Ne uspevam bilo šta da uštedim. Nemilice mi odlazi novac. Ulažem u kuću, pesme, spotove. Ovim tempom kojim sam sada krenula ne mogu ništa da uštedim. Pritom imam ćerku koja studira u Americi, ne bih nikome poželela da bude u mojoj koži - priča Kaja.

- Medutim, uvek verujem u energiju koju privlačiš. Ako štediš, nećeš imati nikada. A ako sve radiš na veliko, onda ti i dode na veliko. Volim da trošim novac na garderobu, cipele pogotovo - dodala je Ostojićeva.

Pevačica trenutno živi kao podstanar.

- Preselila sam se u novi stan i jako sam srećna tamo. Imam super prostor za sebe. Iznajmila sam nekretninu, međutim želja mi je da u budućnosti kupim stan u Beogradu - tvrdi Ostojićeva kojoj je žao što je pravila veće pauze u muzičkoj karijeri.

- Ali svaki deo mog života je imao svoju priču i razlog. Sve se dešavalo sa razlogom, ne bunim se - rekla je Kaja koja u poslednje vreme često peva u Beogradu.

- Uvek se radujem i sijam kada treba da pevam u Beogradu. To mi je posebno zadovoljstvo. Po repertoaru sam više za beogradsku publiku jer imam urbaniji i zabavnjački repertoar. Medutim, udem u sve žanrove, a i dosta me hvale u poslednje vreme. Ljudi me sve više i više zovu u Beograd. Isto tako imam u planu da snimim nekoliko obrada. Zaboravljene pesme kojima sam udahnula novi život uz klavir. Publika će to jako voleti. Napravila sam spisak svojih i tudih pesama. Tražila sam odobrenje od kolega, niko nije pravio problem. Tačnije, autor daje odobrenje i tu nije bilo problema- zaklju čuje Kaja Ostojić.

NISAM U KONTAKTU DŽUNIOROM lako joj bivši suprug Džunior Džek lajkuje fotografije po društvenim mrežama, pevačica kaže da nisu u kontaktu. foto: Damir Dervišagić - Nisam u kontaktu sa bivšim suprugom Džuniorom Džekom. Ostala sam dobra s njim, ali nikakav značajniji kontakt nemamo, sem lajkovanja fotografija na društvenim mrežama.

