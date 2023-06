"PREVAREN SAM, A SVE SAM PLATIO!" Devito konačno progovorio o skandalu i LAŽIRANJU dueta s Nati Natašom: Ovako se sad PRAVDA

Treper David Ljubenović, poznatiji kao Devito, nedavno je objavio duet s jednom od najpopularnijih latino pevačica Nati Natašom pod nazivom "Acrobatico". Međutim, ubrzo oglasio i njen tim, tvrdeći da Nati nije deo ovog projekta.

Posle dužeg ćutanja, o ovoj temi sada je progovorio i sam Devito, i to na Jutjub kanalu Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase.

foto: ATA images, JAMES ATOA / UPI / Profimedia

- Kad je bila promocija mog albuma, samo dan pre nego što se sve izdešavalo ovo oko Nati Nataše, novinari su me pitali kako je došlo do saradnje s njom. Ja sam im odgovorio kako je i bilo. Te saradnje na internacionalnom nivou su jako ozbiljne i rade se striktno. Brate, prevaren sam. Platio sam pesmu uredno kompozitoru te pesme. On je potpisao ugovor s mojom izdavačkom kućom. Sve je bilo regularno odrađeno. U suštini, i dalje je se vodi postupak u vezi s tim. Niko nije obrisao pesmu, sami smo je skinuli dok ne rešimo neke pravne stvari, da li će pesma ostati ili neće... To je prava istina koju ja znam i koju mogu da kažem - rekao je Devito.

foto: Kurir TV

