"SRAMOTA ME JE ŠTO ĆU OVO REĆI!" Dara Bubamara progovorila o odnosu sa Rastom i o novom dečku: KLIKNULI SMO ODMAH, ODLEPILA SAM!

Dara Bubamara je neko koga beogradska publika obožava! Pre nego što je razgalila posetioce jednog splava pred našom kamerom govorila je sve što zanima javnost - da li ima dečka, kakvi joj muškarci prilaze i šta novo priprema.

foto: Kurir Televizija

Dara je najavila novu pesmu čiji je autor Stefan Đurić Rasta, a čija se premijera, kako je rekla može očekivati za desetak dana.

- Čula sam se sa Rastom i pričali smo kako bismo mogli da radimo neku novu pesmu i da li ima neku novu ideju. Kliknuli smo odmah! On je meni radio mnoge pesme, to je poznato. To su recimo Opasan, Karera, Nevolja i Žena zmaj. Za tri četri dana mi je poslao pesmui i odlepila sam. Juče sam je za sat vremena snimila.

A evo kako je prokomentarisala to što joj se zamera da navodno previše koristi fotošop:

- Žao mi je ja sam ta sa slike!

O svom ljubavnom životu kaže da trenutno ima simpatiju i da joj većinom prilaze jako mladi muškarci kao i oni koji kao i ona imaju neku mladalačku energiju.

- Imam neku simpartiju. Kao što sam ja rođena ovako harizmatična i mladolika, mislim sramota je reći, ali pišu mi momci sa 18 i 19 godina alo bre, malo su stariji od mog sina, stvarno je nenormalno, tako isto ima i muškaraca koji imaju takvu energiju, mladalačku. Ali eto meni nekako stalno zapadaju ti mlađi.

Kurir.rs

