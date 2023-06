REMONT! Sloba Radanović ide na liposukciju: Skida salo i zateže stomak, EVO ŠTA PEVAČ ŽELI OD SVOG TELA!

Slobodan Radanović je za mnoge žene savršen muškarac bez ijedne mane. Ali očigledno da pevač tako ne misli i da nije zadovoljan svojim fizičkim izgledom.

On je, kako saznajemo, odlučio da se podvrgne estetskoj korekciji. U pitanju je liposukcija u predelu stomaka. Intervencija je zakazana za kraj juna u jednoj klinici u Novom Sadu, a posle operativnog zahvata Sloba će na stomaku imati mišiće kao salivene.

- Sloba je u top formi, vežba redovno, hrani se pravilno, ali poželeo je da se otarasi nepotrebnih naslaga na stomaku. Raspitivao se i odlučio da se prepusti stručnjacima iz oblasti estetske hirurgije. To mu je preporučio prijatelj. Nije želeo da ide u Tursku, već se opredelio za Srpsku Atinu. I kod muškaraca i kod žena stomak je veoma važno područje tela, a njegov izgled za posledicu može imati veliko zadovoljstvo ili frustraciju, zavisi kako ko na to gleda. Sloba je krupan čovek i želi da mu svaki deo tela bude izvajan - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Zahvat zatezanja stomaka namenjen je osobama sa opuštenim trbušnim mišićima i kožom koja ni nakon vežbi i regulisane ishrane ne može da povrati normalan tonus. To nije slučaj kod Radanovića, ali posle intervencije će imati prave pločice. Iako je nasledni faktor od velikog značaja, opušten stomak najčešće se javlja kod onih koji su drastično izgubili na kilaži. Radanović je oduvek bio jake građe, a nakon operacije sve će biti savršeno. Postoji nekoliko metoda zatezanja stomaka, od uklanjanja viška kože i masnog tkiva do većih zahvata kojima se učvršćuje ceo trbušni zid. Taj zahvat će biti izveden kod Slobe - kaže naš izvor.

Prema njegovim rečima, supruga Jelena mu je podrška. - Ona ga podržava u svemu, pa i u ovoj avanturi. Zajedno su išli na konsultacije i dobro su se oboje uputili kako će sve izgledati. Za ovu intervenciju se odlučuje sve veći broj muškaraca. I oporavak ide brzo. Ide leto, oni spremaju bazen, pa kad se Sloba skine, njegova Jelena ima samo da ga slika i da se hvali kakvog muža ima na društvenim mrežama. Šalu na stranu, veruju da će sve biti kako treba, a Sloba jedva čeka kraj juna, kad će zahvat biti urađen. Mogao je on i pre toga, ali je bio previše angažovan nastupima u zemlji i inostranstvu. Napraviće malu pauzu, a kad se vrati na scenu, biće još bolji frajer - završava naš izvor. Radanoviću smo poslali poruku s konkretnim pitanjem o intervenciji, ali on nije odgovorio.

Probio led Saša nabacio pločice u Turskoj

Sloba neće biti prvi među pevačima koji se odlučio na estetski zahvat kako bi popravio izgled stomaka. Pre njega to je učinio Saša Kovačević.

foto: Printscreen/Instagram

On je tokom 2021. u jednoj klinici u Turskoj uradio proceduru pomoću koje se lakše i brže dolazi do tzv. siks peka - idealnih trbušnjaka. Zapravo, uz ovu intervenciju pojačava se efekat treninga i napornih vežbi, koje on već godinama praktikuje. Za ovu operaciju izdvojio je blizu pet hiljada evra.