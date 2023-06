VANESA O NASTUPU KOJI JOJ JE PROMENIO ŽIVOT! Pevačica otkrila sve detalje: To nikada u životu nisam videla!

Velika zvezda devedesetih Vanesa Šokčić oduvek je bila sinonim za dobar provod zbog čega je dobila nadimak „Plavi haos“, a za veselja na kojima ona peva kažu da su ona za pamćenje.

foto: ATA Images

Pevačica priznaje da nikada nije sumnjala u uspeh koji je postigla i da je od samog pojavljivanja na javnoj sceni imala jasno zacrtan cilj koji je ostvarila, a u moru doživljaja koje pamti, posebno izdvaja njeno prvo pojavljivanje na jednoj romskoj svadbi.

– To mi je bila prva romska svadba koju sam pevala, tu je bio pokojni Šaban, Mića Nikolić je svirao i za mene je to bio doživljaj. Ja prvi put u životu krećem da pevam romsku svadbu, to je za mene bio šok, šta sam tamo videla, to nikada u životu nisam videla, to takve običaje i kako oni to organizuju. Vratila sam se, pre toga sam vozila Juga koji je vozila Zlata Petrović i kada sam se vratila iz Italije rekla sam tati da mi proda Juga i ja sam kupila novi auto Golfa– prisetila se bakšiša koji je tada zaradila kojim je odmah udovoljila sebi.

foto: Printscreen

U jeku poplarnosti, do slobodnog termina u njenom rasporedu jedva se moglo doći, zbog čega su domaćini veselja bili spremni da slavlja organizuju u skladu sa njenim obavezama.

– Jedan perod su ljudi u Nišu i Leskovcu pravili svadbe kada ja mogu i ja volim moj jug iako ja nemam nikakve veze sa njima, rođena sam u Beogradu, ali ti ljudi su toliko energični– priznaje Vanesa u emisiji „Grand parada“.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, veliki hit Vanese Šokčić pod nazivom „Četiri strane sveta“ postao je izuzetno popularan i među mlađom populacijom kada se numera našla u jednom filmu.

Iako nije ni sanjala da će se zahvaljujući tome pesma naći na listi najslušanijih gotovo svakodnevno, Vanesa je priznala da je malo falilo da ponudu odbije.

-To je bio jedan period mog života onako baš težak i dvoumila sam se iskrena da budem. Pričala sam tada i sa Zlatom, ali su mi svi oko mene rekli moraš. Ja sam par meseci pre toga izgubila mamu i nije mi bilo do žilota, a tek do snimanja. Ovo je bilo i prvo moje pojavljivanje posle tog katastrofalnog perioda. Dobila sam posle toga jednu drugu vrstu priznanja, to su većinom bili klinci koji me nisu poznavali i koji za mene nisu čuli do tada– ispričala je pevačica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

00:57 VANESA ŠOKČIĆ OTKRILA ŠTA JOJ JE ZAJEDNIČKO SA DAMIROM: Usledio niz komplimenata mladom učesniku