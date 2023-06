OVAKO IZGLEDA MUŽ NATAŠE AKSENTIJEVIĆ: On je taj koji joj prašta i VOZAČE... A kad vidite šta radi, sve će vam biti jasno

Voditeljka i glumica Nataša Aksentijević, poznata je po svom specifičnom humoru i britkom jeziku, otvoreno govori o svom životu i braku, a nedavno je napravila pravu pometnju kada je pričala o suprugu.

Voditeljka je sada na svom Instagramu podelila i njegovu fotografiju i pokazala kako on izgleda.

"Gospodine, za vas je leto već počelo", pitala ga je ona.

"Zamišljam da sam u Grčkoj, čak osećam miris ribe", rekao je Natašin suprug zavaljen u stolicu usred marketa.

foto: Printscreen

"On uvek nađe način da mu bude lepo. Tako se rodio, to ne može da se nauči", napisala je voditeljka uz video.

Aksentijevićka je iznenadila sve kada je otkrila kakav odnos ima sa suprugom, te da mu otvoreno prizna kada se zaljubi u drugog muškarca.

foto: Printscreen

- On ume da me smiri i da me uznemiri (smeh). O svemu pričamo. Čak i kad se zaljubim u vozača na snimanju, ja dođem i to mu kažem, na šta mi on odgovori: 'Dobro, danas je ponedeljak, do petka da si se odljubila'... (smeh) Kada imaš sreću da život deliš sa čovekom svog života, problemi se lakše rešavaju. Onda i kada ti ti jave s televizije da nećeš više tamo raditi, to ne shvataš tragično, jer on dođe i kaže ti: 'Super, sada će ti se otvoriti neka nova vrata'. I to se zaista dogodi" - rekla je ona.

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:36 Nataša Aksentijević posle 7 godina progovorila o UBISTVU posle emisije koju je vodila OTKRILA ŠTA SE DESILO