PRVE FOTOGRAFIJE ANE KORAĆ I MISTERIOZNOG MUŽA! Topi se u njegovom zagrljaju, a svi oduševljeni ZLATNIM tanjirima na stolu

Ana Korać proslavila je svoj 29. rođendan i tom prilikom napravila gala žurku, gde je sve bilo na visokom nivou, od dekoracije prostora i stola, gde su dominirale bela i zlatna boja. Escajg je posebno bio zanimljiv jer je sve bilo u pozlati.

Ani je njen partner, kojeg krije od očiju javnosti, priredio iznenađenje za pamćenje, pa je u tajnosti angažovao pevačicu Jelenu Rozgu, da Koraćevoj ulepša zabavu.

Koraćeva je na svom Instagramu delila fotografije i video snimke sa svojim najmilijima od prethodne noći, a tu su se našle i porodične fotografije. Naime, ona je pozirala sa svojim izabranikom, kojem je prekrila lice srcima, a na kojoj se vidi kako je grli, dok ona ne skida osmeh sa lica.

Zatim je objavila na storiju i fotografiju sa njihovim sinom, a zatim i njhove ruke kako se drže. Ono što je privuklo veliku pažnju njenih pratioca je nastpis koji se vidi u pozadini: "Srećna porodica je raj pre raja".

Inače, Ana je za ovu priliku odabrala elegantno belo odelo, dok je ispod imala crni korset koji je istakao njene bujne grudi.

Ana, koja se posvetila pre svega porodici, nedavno govorila o majčinstvu i istakla koliko je ispunjena otkako je dobila dete.

- Roditeljstvo u ženi budi najvrednija osećanja. Moje srce, duša, kompletno biće je posvećeno sinu, koji je centar mog sveta. A bebac je predobar, mio, sladak i malen. Upoznajemo se polako, obožavamo i slušamo, i ja njega i on mene. Što se nespavanja tiče, to su one slatke muke o kojima je i meni moja majka govorila. Sad je potpuno razumem. Hvala bogu, sin je poslušan, spava lepo i obaveze oko bebe, bilo danju ili noću, ne padaju mi teško. Čim se probudi, odmah reagujem i brzo ga uspavam. Prilagodili smo se, pa i ja spavam kad spava i beba. U međuvremenu završavam i ostale obaveze, ali beba mi je prioritet - rekla je Ana nedavno.

