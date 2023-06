UDARAC ZA UDARCEM ZA ANĐELU ĐURIČIĆ On je izbrisao sa Instagrama: Ne želim ništa da imam s njom

Bivši zadrugar Fran Pujas odlučio je da otprati svoju bivšu cimerku sa Instagrama Anđeli Đuričić razočaran njenim skandaloznim ponašanjem u Zadruzi, ali i van rijalitija.

Fran Pujas i Anđela Đuričić lepo su se družili u petoj sezoni rijalitija, a čak su se pojavljivali i navodi da se ona bila zaljubila u njega.

foto: Printscreen/Instagram

- Nismo ni u kakvim odnosima, to što su oni sad u šestoj sezoni pričali da je bila zaljubljena u mene u petoj, to mene ne zanima. Ja to nisam video a i ne zanimaju me te stvari. Bili smo prijatelji tamo, i to je to - rekao je Fran.

Da li te je ona otpratila sa Instagrama?

- Nemam pojma, ja sam nju otpratio jer ne želim da imam bilo kakve veze sa ljudima iz rijalitija. Moja rijaliti karijera je završena - zaključio je Pujas.

Kurir.rs/Srbija Danas

