"TERALI SU ME DA RADIM, AKO NE ZARADIM, ČEKAJU ME BATINE" Teška životna priča pevača Mustafe koji spava u šatoru ispod MOSTA

Pevačica Marija Šerifović podelila je tužnu priču o uličnom pevaču Mustafi Hrustiću iz Zenice, koji živi ispod mosta.

Iako su mu mnogi predviđali odličnu karijeru i uspeh, nažalost, završio je u šatoru pod mostom, na zeničkoj petlji. Sa sedam godina ostao je bez roditelja, kada je i počeo da peva i bori se za život.

Doskoro je sa bratom živeo u stanu, iz kog je morao da izađe zbog nedostatka novca. Kako navodi, samo za kiriju mu je trebalo oko 150 maraka, što je 75 evra.

- Nisam imao da plaćam kiriju. Svaki mesec mi je trebalo 200 maraka (100 evra) samo za kiriju i režije, a gde je tu hrana... - započeo je priču Mustafa Srećku Stipoviću koji je objavio jutjub video na svom kanalu.

- Zbog kiše nisam mogao da radim. Mesec i po dana samo pada kiša. Probao sam da tražim posao. Ljudi mi obećaju, pa se na kraju ne jave. Ne bude ništa od toga. Vide cigana i neće da ga prime. Jedna žena mi je pomogla juče, dala mi je jastuk, iznela mi je sendvič i dala pet maraka. Ovde pod šatorom živim već sedam dana - ispričao je pevač.

Kako ističe, od rodbine nema nikog, osim tetke i brata.

- Tetka ima kuću, koje je sad prazna, ali ne može da me primi. Mogao sam otići na dan-dva, ali možda ljudima dosadim. Mogu ponekad da me prime, ali imaju ljudi svoj život, svoju porodicu. Nemam pravo da tražim pomoć. Ovde ću da se strpim koliko mogu, dok ne dođem do para, dok ne nađem novac za kiriju, pa se opet negde skućim. Imam dokumenta, ali nemam uslova da radim negde preko.

Hrustić je istakao da li inače može da se živi od pesme i otkrio koliko zarađuje.

- Može se zaraditi od pesme, kad je lepo vreme, 20,30 nekad i 50 maraka, ali kad je loše vreme, kao sada, onda nemam ništa. Jedem u pekari, paštetu, sok - rekao je Mustafa i otkrio šta je sa njegovim bratom.

- A brat, on je u Mostaru, otišao je da proba da zaradi za kiriju. Živeli smo zajedno. On plaća u Mostaru 5-10 maraka noć i tu živi sada. Takav je naš život. Najgore je kad izgubiš roditelje i nemaš nikog. Dok sam bio dete jedno vreme sam isto spavao pod mostom. Dešavalo se da mi kažu koliko moram da zaradim, ako ne zaradim, ne smem da idem kući. Ja tad pobegnem od kuće. Tad je bio sneg. Spavao sam na ulici. Tad nisam imao ni šator, ležao sam na sunđeru. Tad je naišla patrola, pa sam morao da pobegnem. Spasio me je jedan čuvar kafića, pustio me je da spavam u kafiću, napravio mi je čaj - ispričao je on za Jutjub kanal "Srećko Stipović".

- 10-12 godina sam radio zadruge, tukli su me, terali da zaradim, ako ne zaradim, čekaju me batine. Sad nemam od koga da bežim, niti za koga da radim, borim se za sebe. Valjda će biti bolje - dodao je mladi pevač koji se sada sam bori za sebe.

Tvrdi da bi se prijavio za "Zvezde Granda", ali smatra da za to nema uslove.

- Tu treba imati novca. Mogu ja otići da se prijavim na "Zvezde Granda", ali ja ne mogu sa 10 maraka da se obučem, sredim, da stavim mašnu, da budem čist. Ja bih se prijavio da sam u mogućnosti - istakao je Mustafa Hrustić, a Marija je, kao što smo pisali, izrazila volju da mu pomogne i zamolila ljude da ga povežu sa njom.

